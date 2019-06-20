2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2019 yılı yükseköğretim kontenjanlarını açıkladı. 2019 yılı için 658 bin 698'i devlet üniversitelerinde, 160 bin 84'ü vakıf üniversitelerinde, 16 bin 284'ü KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerinde, 172 bin 125'i açıköğretim fakültelerinde olmak üzere toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan ayrıldı. YÖK, bu sene ilk defa kontenjanları belirlerken 'Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun görüşlerini dikkate aldı.

YÖK, 2019 yılı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada YÖK'ün yetki paylaşımı sürecinde yasal bir zemine kavuşturduğu 'Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun kontenjanların belirlenme sürecine dahil olduğuna işaret edildi. YÖK bünyesinde oluşturulan kurulda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcilerinin bulunduğu belirtilerek "Kurul'da Türkiye'nin insangücü ihtiyaç analizleri, talepler, teklifler ve TÜİK yetkililerince sunulan veriler değerlendirildi, mezun-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik istihdam odaklı yaklaşımlar tartışıldı" denildi.

YKS'YE BAŞVURAN ADAY SAYISI ARTTI

YÖK verilerine göre 2019 yılında YKS'ye başvuran aday sayısında artış yaşandı. 2018 yılında YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 381 bin 412 iken, 2019 YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 olurken, bu artışın yükseköğretime olan artan talebin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Bu sene YKS'ye başvuran lise son sınıf düzeyindeki aday sayısında da artış olduğu belirtilerek, "2018'de lise son sınıf düzeyinde 954 bin 353 aday başvururken, 2019'da bu sayı 983 bin 710'a yükseldi. Son sınıf düzeyindeki bu artış elbette lise öğrencisi mezun sayıları ile ilgili olup tabii bir seyir izlemektedir. Bununla birlikte, başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısında geçen yıla oranla gerileme yaşandı. 2018'de bu durumdaki aday sayısı 397 bin 614 iken, 2019'da bu sayı 374 bin 806'ya geriledi" denildi.

2018 TYT'DEN ALINAN 200 VE ÜZERİ PUANLAR İLK DEFA KULLANILDI

Bu sene ilk defa yapılan başka bir uygulamanın ise Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 2018'de alınan 200 ve üzeri puanların bu yıl kullanılabilmesi olduğu belirtildi. Açıklamada, "YKS'ye başvuru yapması şartıyla bu yılki TYT'ye girmeden 2018 puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama kapsamında 13 bin 19 aday başvuru yaptı. Üniversiteye giriş sisteminde ilk defa uygulanan bu yeni uygulama, planlamaya uygun bir şekilde olumlu sonuç üretmeye başlamış; sınav yığılmasını hafifletici olduğu kadar sınav stresini de azaltıcı bir faktör olmuştur" tespitinde bulunuldu.

2019'DA TOPLAM KONTENJAN SAYISI 1 MİLYON 7 BİN 191

2019 yılında yükseköğretimde önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için toplam 835 bin 66 kontenjan belirlendiği belirtildi. Bu kapsamda devlet üniversitelerinde 288 bin 821 ön lisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan ayrıldığı belirtilerek, "Vakıf yükseköğretim kurumlarında 74 bin 735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerinde ise 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, bin 53 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi. Yani ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplamda 835 bin 66 kontenjan yer aldı. Açıköğretim Fakültelerine ise 2019 yılında 137 bin 975 ön lisans, 34 bin 150 lisans olmak üzere toplam 172 bin 125 kontenjan verildi. Açıköğretim kontenjanları dahil olmak üzere tüm kontenjanların toplamı 1 milyon 7 bin 191 oldu" denildi.

ÖĞRETMENLİK KONTENJANI YÜZDE 10 AZALDI

2019 yılında öğretmenlik programlarında kontenjanların yüzde 10 oranında azaltıldığı bildirilerek, "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin öğretmenlikle ilgili sunduğu ihtiyaç analizleri ve projeksiyonları değerlendirilerek öğretmenlik programlarında kontenjanların yüzde 10 oranında azaltılması yönünde oluşan kanaat doğrultusunda YÖK tarafından öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 oranında azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIKTA KONTENJANLAR

Açıklamaya göre sağlık alanında ise kontenjanlar şöyle, "Tıp programında 15 bin 50, Diş Hekimliği'nde 6 bin 680, Eczacılık'ta 3 bin 524, Ebelik'te 3 bin 690, Hemşirelik'te ise 15 bin 33 olarak belirlendi.

DİĞER FAKÜLTELERİN KONTENJANLARI

Hukuk Fakültelerinin kontenjanları, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere dış paydaşların da görüşleri alınarak 16 bin 97 olarak tespit edildi. Geçen sene 'hukuk eğitiminde bir ilk olarak' başlatılan ve doktoralı insan gücü yetiştirme misyonu verilen 6 üniversitenin (Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi), kendine özgü durumu dolayısıyla, kontenjanı çok düşük olduğundan Galatasaray Üniversitesi hariç, kontenjanları toplam 230 azaltıldı. Diğer bazı yükseköğretim programları için belirlenen kontenjanlar ise şöyle: "Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri Fakülteleri 5 bin 201, Mimarlık Programları 8 bin 641, Mühendislik Programları 77 bin 430, Temel Bilimler 10 bin 87."

GELECEĞİN MESLEKLERİ

2019 YKS Tercih Klavuzu'nda yer alan geleceğin mesleklerinde Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Dijital Medya ve Pazarlama, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon gibi lisans ve önlisans programları yer aldı. - Ankara

Kaynak: DHA