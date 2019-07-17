2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı

Büyük merak ve heyecanla beklenen haber
bugün geldi. 2019 yılı Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı açıklandı.
Üniversiteye girişin anahtarı olan sınavda yaklaşık 2,5 milyon aday ter dökmüştü.
Duyuru gece saatlerinde yapıldı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi, www.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih zamanına çevrildi. 23 Temmuz'da başlayacak tercih dönemi, 29 Temmuz'da sona erecek. Üniveristeye girişe hak kazanan öğrenciler ise kayıtlarını 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek.
(İHA)