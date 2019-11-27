2020 ABD Seçimleri Ons Altının Yükselişini Destekleyecek mi?

Temel olarak bakıldığında altının ons fiyatındaki yükselişin birkaç farklı sebebi bulunmakla beraber, ABD-Çin arasında süregelen ticaret görüşmelerinin tıkanarak yılan hikayesine dönmesi, küresel büyüme üzerindeki risklerin çoğalması, net ihracatçı konumunda bulunan Euro Bölgesi ve Çin ekonomilerindeki yavaşlama, jeopolitik riskler ve öncü Merkez bankalarının para politikalarındaki paradigma değişimi altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı kuruyor.

2019 yılı ekonomi ve siyasete olan güvenin erozyona uğradığı bir yıl oldu. Fransa'da Sarı Yelekliler protestoları ile başlayan; ardından Şili, Barselona, Bolivya, Lübnan, Irak ve nihayetinde İran'a yayılan protesto gösterilerinin hepsi ekonomi ve siyasete olan güven krizinin bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. Kısacası ons altın fiyatları 2019 yılında güven bunalımı içerisinde bulunan küresel ekonomik sistemden beslenmeyi sürdürdü. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması ve küresel çapta resesyon endişelerindeki artış makroekonomik göstergelere de olumsuz yansırken, öncü merkez bankaları sigorta mahiyetinde faiz indirimleri ile piyasalara destek sağlamaya çalıştılar. Sene başında FED'in kaç kez daha faiz artıracağı tahmin edilmeye çalışılırken, Haziran ayına gelindiğinde bu sene kaç kere faiz indirimine gidileceği konuşulur oldu. Haziran ayında FED öncülüğünde başlayan faiz indirimi döngüsü henüz makroekonomik verilerde bir kalıcı bir iyileşme sağlayabilmiş değil. Ekonomiye dair belirsizliklerin öne çıkması da ons altın fiyatlarına destek sağlıyor. En önemlisi ise 2020 yılında ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin son yılların en sert seçim iklimine sahne olacak olması yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump hakkında yürütülen azil süreci Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki siyasi kutuplaşmayı körüklemesi 2020 Başkanlık seçimlerini sadece bir seçim olmanın ötesine taşıyor.