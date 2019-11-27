Haberler » Güncel » 2020 ABD Seçimleri Ons Altının Yükselişini Destekleyecek mi? - Haber

2020 ABD Seçimleri Ons Altının Yükselişini Destekleyecek mi?

2019 yılına 1,200 $ seviyelerinden başlayan ve yıl içerisinde oldukça dalgalı bir görünüm sergileyerek 1560 $ seviyelerini test eden ons altın şüphesiz ki bu yılın en çok dikkat çeken yatırım araçlarından birisiydi.

27.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:412020 ABD Seçimleri Ons Altının Yükselişini Destekleyecek mi?

Temel olarak bakıldığında altının ons fiyatındaki yükselişin birkaç farklı sebebi bulunmakla beraber, ABD-Çin arasında süregelen ticaret görüşmelerinin tıkanarak yılan hikayesine dönmesi, küresel büyüme üzerindeki risklerin çoğalması, net ihracatçı konumunda bulunan Euro Bölgesi ve Çin ekonomilerindeki yavaşlama, jeopolitik riskler ve öncü Merkez bankalarının para politikalarındaki paradigma değişimi altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı kuruyor.

2019 yılı ekonomi ve siyasete olan güvenin erozyona uğradığı bir yıl oldu. Fransa'da Sarı Yelekliler protestoları ile başlayan; ardından Şili, Barselona, Bolivya, Lübnan, Irak ve nihayetinde İran'a yayılan protesto gösterilerinin hepsi ekonomi ve siyasete olan güven krizinin bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. Kısacası ons altın fiyatları 2019 yılında güven bunalımı içerisinde bulunan küresel ekonomik sistemden beslenmeyi sürdürdü. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması ve küresel çapta resesyon endişelerindeki artış makroekonomik göstergelere de olumsuz yansırken, öncü merkez bankaları sigorta mahiyetinde faiz indirimleri ile piyasalara destek sağlamaya çalıştılar. Sene başında FED'in kaç kez daha faiz artıracağı tahmin edilmeye çalışılırken, Haziran ayına gelindiğinde bu sene kaç kere faiz indirimine gidileceği konuşulur oldu. Haziran ayında FED öncülüğünde başlayan faiz indirimi döngüsü henüz makroekonomik verilerde bir kalıcı bir iyileşme sağlayabilmiş değil. Ekonomiye dair belirsizliklerin öne çıkması da ons altın fiyatlarına destek sağlıyor. En önemlisi ise 2020 yılında ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin son yılların en sert seçim iklimine sahne olacak olması yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump hakkında yürütülen azil süreci Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki siyasi kutuplaşmayı körüklemesi 2020 Başkanlık seçimlerini sadece bir seçim olmanın ötesine taşıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
16:22 Drone ile denetimde 13 sürücüye para cezası
16:22 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YILDA BİN TON BOR KARBÜRÜ ÜRETECEĞİZ (1)
16:22 Vali Akın, Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu ile buluştu
16:17 Görme engelli esnaftan Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek
16:17 Vali Memiş, yurtlardan memnun kaldı
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
13:47 Beşiktaş'ta gündem Guilherme! İlk görüşme geçen hafta yapıldı
27.11.2019 16:23:32