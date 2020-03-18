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2020 AFC Asya Kupası ertelendi

Asya Futbol Federasyonu, korona virüs salgını nedeniyle 2020 AFC Asya Kupası maçlarını ertelediğini açıkladı.

18.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:22
2020 AFC Asya Kupası ertelendi
Asya Futbol Federasyonu, korona virüs salgını nedeniyle 2020 AFC Asya Kupası maçlarını ertelediğini açıkladı.

Asya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında 2020 AFC Asya Kupası karşılaşmalarının ertelendiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca daha öncede korona virüs nedeniyle 12 Mart'ta Batı Grubu'ndaki maçların ertelendiği hatırlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Futbol Federasyonu, Asya, Spor

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