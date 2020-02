"2020 Akbank Buluşmaları" Eskişehir'de başladı

Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesini desteklemek ve bölgesel gelişime de katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "2020 Akbank Buluşmaları"nın ilk durağı Eskişehir oldu.Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil liderliğinde, Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal ve Akbank Başekonomisti Dr. Fatma Melek'in katılımıyla yıl boyunca sürecek olan buluşmalar kapsamında birçok il ziyaret edilecek."2020 Akbank Buluşmaları" kapsamında ülke ekonomisinin sadece metropoller ve dev sanayi merkezlerinden ibaret olmadığı bilinciyle başta kredi olmak üzere birçok bankacılık ürünü avantajlı koşullarda sunulacak.Açıklamaya göre, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "2020 Akbank Buluşmaları"nın ilk durağı olan Eskişehir'de yaptığı konuşmada, 2020'de ekonominin geçen yıla oranla daha iyi bir performans göstereceğini, enflasyon ve faizlerde önemli bir düşüş yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Bu sene büyümemiz de geçen yıla oranla daha iyi olacaktır. Biz de Akbank olarak yüksek sermayemiz ve likiditemiz ile ekonomimize katkıda bulunmaya, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Teknolojimize ve çalışanlarımıza geçtiğimiz yıllarda önemli yatırımlar yaptık ve bu sene de benzer yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu sayede de müşterilerimize geleceğin bankacılık deneyimini sunmaya devam edeceğiz. Bankacılık ve reel sektör her zaman iç içe olmuştur. Biz de 72 yıldır her zaman müşterilerimizin yanında olmayı ilke edinen bir bankayız.""2020 Akbank Buluşmaları" bünyesinde üst yönetimle birlikte birçok kenti ziyaret edeceklerini, müşterileriyle fikir alışverişinde bulunacaklarını ve onların ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmaya çalışacaklarını aktaran Binbaşgil, "2020 Akbank Buluşmaları'mıza Anadolu'nun kalbinde, Eskişehir'den başladık. Eskişehir, yeni projeler ve yatırımlarla her geçen yıl daha da büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. İlk şubemizi 1954 yılında açtığımız Eskişehir'de bugün 5 şubemiz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. 2020 Akbank Buluşmaları'nın müşterilerimize ve bankamıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.Sanayicilerin hayatını kolaylaştıracak çözüm önerileri ve illere özel projelerAkbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal ise dijitalleşme ile birlikte sanayi alanında da önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Biz de sanayicilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözüm önerilerimiz ve illere özel projelerimizle gerek finansmana erişim kolaylığı gerek güvenli tahsilat konularında dijital kanallara tamamen entegre olan ürünler sunuyoruz. Öte yandan, uzun vadeli TL cinsinden borçlanmak isteyen müşterilerimizin beklentilerine uygun, faiz değişimlerini fiyatına yansıtan bir ürün olan TLRef endeksli krediyi bankacılık sektöründe bir ilk olarak eylül ayında duyurduk. Bu ürünümüz uzun vadeli borçlanmayı kolaylaştırmasının yanı sıra maliyetleri de şeffaf ve uluslararası standartlara uygun hale getiriyor. TLRef endeksli krediye olan talebin önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz. Akbank olarak güçlü altyapımız, ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini onlarla birlikte değerlendirerek teknolojiyle uyumlu çözümler geliştiriyoruz.""2020'nin büyümede ivmelenme yılı olmasını bekliyoruz"Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz da 2020'nin, büyümede ivmelenme yılı olmasını beklediklerini, devam eden bu olumlu ortam ile birlikte tüketici ve ticari kredilerdeki büyümelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.KOBİ'lere kullandırılacak kredilerde bankaların sağlıklı bir değerlendirme yapmaları için firmaların finansman ihtiyacını doğru bir şekilde ortaya koymalarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:"KOBİ'lerin finansal tablolarını şeffaf bir şekilde kreditör kuruluş ile paylaşmalarını öneriyoruz. Bunun dışında güçlü bir öz kaynak yapısı ile faaliyetlerini sürdürmeleri, satışlarını kayıt altına almaları finansmana erişimi kolaylaştıracaktır. KOBİ'lerin nakit döngülerine uygun kredi kullanmaları da bir diğer önemli konu. Örneğin, günlük işlerini döndürmek için kısa vadeli kredilere yönelmeliler. Ancak yeni bir iş yeri almak, mevcut iş yerlerini büyütmek gibi geri dönüşü daha uzun süreli yatırımlar ise uzun vadeli bir kredi kullanmalılar. Ayrıca, KOBİ'lerin gelirleri ağırlıklı olarak hangi para cinsindense o para birimiyle borcunun olması daha sağlıklı. Böylelikle ileride oluşabilecek olası bir kur riskinden korunmuş olurlar. Dijital dönüşüm de büyük önem taşıyor. Bu dönüşüm tüm dünyadaki iş yapış şekillerini değiştirirken, aynı şekilde KOBİ'lerin de bu değişime hazır olması ve dönüşümü en hızlı şekilde tamamlaması gerekiyor. Dijitalleşme; KOBİ'lerin işlerini daha verimli yapabilme, müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve işletmelerin hayatta kalabilmesi açısından kritik."