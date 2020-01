2020 Altın Küre Ödülleri'nde kimler ödül aldı? Altın Küre ödülleri nedir? Altın Küre Ödülleri kategorileri nelerdir?

Televizyon ve sinema dünyasının en'lerini belirleyen Altın Küre'nin, 2020 yılı kazananları belli oldu. Birçok kategoride verilen Altın Küre Ödülleri muhteşem bir törenle gerçekleştirilirken ödüller sahiplerine verildi. Peki Altın Küre Ödülleri kategorileri nelerdir? 2020 Altın Küre Ödülleri'nde kimler ödül aldı? Altın Küre ödülleri nedir?

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ NEDİR?

Altın Küre Ödülleri, her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Amerikan ödülleridir. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944'ten beri verilen ödüller film endüstrisi için verilen önemli ödüllerdendir. Ödüller özellikle 1996'tan sonra önem kazanmıştır, bunun nedeni de HFPA'nın NBC adlı televizyon kanalıyla yaptığı anlaşmadır. Oscar ve Grammy'den sonra üçüncü en çok izlenen ödül törenidir. Ödüller aynı zamanda film, dizi ya da aktris ve aktörler için iyi bir referans olarak kabul edilir. Ödüller, 86 film eleştirmenin oylarına göre verilir.

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ KATEGORİLERİ NELERDİR?

Sinema Ödülleri

• En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Dram

• En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

• En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü

• Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Drama

• Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

• Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Drama

• Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

• Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü

• Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü

• En İyi Senaryo Altın Küre Ödülü

• En İyi Yabancı Dilde Film Altın Küre Ödülü

• En İyi Müzik Altın Küre Ödülü

• En İyi Şarkı Altın Küre Ödülü

• Altın Küre En İyi Animasyon Film Ödülü

• Cecil B. DeMille Özel Ödülü

Televizyon Ödülleri

• En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Drama

• En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

• En İyi Minidizi veya Televizyon filmi Altın Küre Ödülü

• TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama

• TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi

• TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama

• TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi

• En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi

• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi

• Televizyonda En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Mini dizi/TV filmi

• Televizyonda En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Mini dizi/TV filmi

2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'NDE KİMLER ÖDÜL ALDI?

En İyi Film (Drama)

The Irishman

Marriage Story

1917 (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Joker

The Two Popes

En İyi Film (Komedi/Müzikal)

Once Upon a Time… in Hollywood (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Jojo Rabbit

Knives Out

Rocketman

Dolemite Is My Name

En İyi Yönetmen

Bong Joon-ho (Parasite)

Sam Mendes (1917) (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood)

Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Cynthio Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Soarise Ronana (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renee Zellweger (Judy) (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Altın Küre 2020

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal)

Awkwafina (The Farewell) (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Ana de Armas (Knives Out)

Cate Blanchett (Where'd You Go, Bernadette)

Beanie Feldstein (Booksmart)

Emma Thompson (Late Night)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Christian Bale (Ford v Ferrari)

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker) (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal)

Daniel Craig (Knives Out)

Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… in Hollywood)

Taron Egerton (Rocketman) (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Kathy Bates (Richard Jewell)

Annette Bening (The Report)

Laura Dern (Marriage Story) (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Jennifer Lopez (Hustlers)

Margot Robbie (Bombshell)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood) (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

En İyi Senaryo

Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood) (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Noah Baumbach (Marriage Story)

Anthony McCarten (The Two Popes)

Bong Joon-ho, Han Jin-won (Parasite)

Steven Zaillian (The Irishman)

En İyi Özgün Müzik

Thomas Newman (1917)

Hildur Guonadottir (Joker) (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Randy Newman (Marriage Story)

Alexandre Desplat (Little Women)

Daniel Pemberton (Motherless Brooklyn)

En İyi Animasyon Film

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Missing Link (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Toy Story 4

Lion King

Yabancı Dilde En İyi Film

The Farewell

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Parasite (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Les Misérables

En İyi Özgün Şarkı

I'm Gonna Love Me Again (Rocketman) (2020 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALDI)

Spirit (The Lion King)

Into the Unknown (Frozen 2)

Stand Up (Harriet)

Beautiful Ghosts (Cats)