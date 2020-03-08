2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Ankara'da tamamlandı
2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona ererken, ilk sırayı Ekaterina Atalık aldı.
08.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:52
2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona ererken, ilk sırayı Ekaterina Atalık aldı.
Ankara 'da bir otelde 13'ü unvanlı toplam 73 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonu, Ekaterina Atalık birinci, Nelli Aleksanyan Çadır ikinci, Safiye Öykü İnce ise üçüncü sırada tamamladı.
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay yaptığı açıklamada, turnuvanın kapanışının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dek geldiğini belirterek, "Her şeyden önce ortamı güzelleştiren, hayata renk katan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.
Bir hafta süren turnuvada 73 kadın sporcunun birbirleriyle dostluk içinde mücadele ettiğini vurgulayan Tulay, "Kadın sporcu sayısı anlamında 64 federasyon içerisinde biz açık ara öndeyiz. Kadın hakem, antrenör ve yönetici sayısında da ciddi bir ivme kazandık. 64 federasyon içinde sadece 3 kadın başkanız. Pırıl pırıl kadınlarımızı, kızlarımızı gördükçe, bu sayının yakın zamanda daha da artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şampiyonanın sponsoru Arzum'un üst yöneticisi (CEO) Mete Zadil ise 12 yıldır Türkiye Satranç Federasyonuna destek verdiklerini aktararak, "Hayalimiz, bu spor dalında bir dünya şampiyonu çıkarmamız. Türkiye'de en fazla kadın sporcu olan organizasyon burası. Daha fazla kadın federasyon başkanı ve kadın sporcu her dalda gerekiyor. Biz satrancı niye seviyoruz? Çünkü satranç hayatın her yerini kapsıyor." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya, kupa ve hediye çekleri takdim edildi.
Ankara 'da bir otelde 13'ü unvanlı toplam 73 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonu, Ekaterina Atalık birinci, Nelli Aleksanyan Çadır ikinci, Safiye Öykü İnce ise üçüncü sırada tamamladı.
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay yaptığı açıklamada, turnuvanın kapanışının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dek geldiğini belirterek, "Her şeyden önce ortamı güzelleştiren, hayata renk katan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.
Bir hafta süren turnuvada 73 kadın sporcunun birbirleriyle dostluk içinde mücadele ettiğini vurgulayan Tulay, "Kadın sporcu sayısı anlamında 64 federasyon içerisinde biz açık ara öndeyiz. Kadın hakem, antrenör ve yönetici sayısında da ciddi bir ivme kazandık. 64 federasyon içinde sadece 3 kadın başkanız. Pırıl pırıl kadınlarımızı, kızlarımızı gördükçe, bu sayının yakın zamanda daha da artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şampiyonanın sponsoru Arzum'un üst yöneticisi (CEO) Mete Zadil ise 12 yıldır Türkiye Satranç Federasyonuna destek verdiklerini aktararak, "Hayalimiz, bu spor dalında bir dünya şampiyonu çıkarmamız. Türkiye'de en fazla kadın sporcu olan organizasyon burası. Daha fazla kadın federasyon başkanı ve kadın sporcu her dalda gerekiyor. Biz satrancı niye seviyoruz? Çünkü satranç hayatın her yerini kapsıyor." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya, kupa ve hediye çekleri takdim edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Ankara'da tamamlandı
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