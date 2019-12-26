2020 Asgari ücret açıklandı! Asgari ücret ne kadar oldu? 2020 Asgari ücret kaç lira oldu? Asgari ücret 2020 ne kadar oldu?

2020 asgari ücretinin belirlenmesi için 4. ve son toplantıyı yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de çalışanlara ödenecek asgari ücret miktarını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası yapılan açıklamada 2020 asgari ücretin 2.324 TL olacağı ifade edildi. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından ayrıntılar…

ASGARİ ÜCRET 2020'DE 2.324 TL OLDU!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan 4 toplantı sonucu 2020 asgari ücret miktarından karara varıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 asgari ücret miktarını - olarak açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Komisyon ilk toplantısını 2 Aralık'ta hükümet temsilcisi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirmişti. İkinci toplantı 10 Aralık'ta işçi temsilcisi olan Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, üçüncü toplantı da işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapıldı. Son toplantı ise yine Bakanlık'ta gerçekleştirildi.

Asgari Ücret Tespit Komsiyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş, bu yıl Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in yaptığı ortak açıklamada asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olması gerektiği bildirildi. Yapılan ortak açıklamada, "Bu rakamdan geri adım atmayacağız" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

Türk lirası

ASGARİ ÜCRET HANGİ ÜLKEDE NE KADAR?

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre,

Avrupa'da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg'da brüt asgari ücretin 2 bin 71 Euro.

İkinci sırada yer alan ülke ise bin 656 Euro ile İrlanda,

Üçüncü sırada bin 636 Euro ile Hollanda bulunuyor.

Buna karşın en düşük asgari ücretin 211 Euro ile Arnavutluk'ta olduğu görüldü.

Arnavutluk'u, Kuzey Makedonya (282), Bulgaristan (286), Sırbistan (308) ve Karadağ (331) izledi.