2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret nedir, nasıl hesaplanır?

Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar? Asgari ücret brüt – net ücret ne kadar? 2020 asgari ücret tutarının belirlenmesi için Türk –İş'ten ilk teklif yapıldı. Buna göre, açlık ve yoksulluk sınırı düşünüldüğünde 2020 asgari ücret tutarı için 2.526 lira ilk teklif yapıldı. Peki, asgari ücret nasıl hesaplanır? İşte asgari ücret hakkında tüm detaylar…

2020 ASGARİ ÜCRET TUTARI

Yaklaşık 10 milyon asgari ücretli çalışanın olduğunu açıklayan Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırını göz önünde bulundurarak, bir aylık yaşam maliyetinin 2 bin 526 lira olduğunu saptadıklarını bildirdi. Buna göre ilk teklif 2 bin 526 TL olarak belirlendi.

AGİ NEDİR?

2008'den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesi asgari ücret ile sağlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?

Tüm işçi bölümlerini kapsayacak şekilde "günlük" olarak belirlenir. Günlük hesap üzerinden de "Aylık" ve "Saat" ücreti hesaplanır. Asgari ücret net hesaplanıp, brüt olarak ilan edilmektedir. Brüt tutar hesabından Damga Vergisi ile Gelir Vergisi, İşsizlik Fon Payı ve SGK İşçi Payının kesiliyor olması nedeniyle brüt olarak ilan edilir. Belirlenen asgari ücretin uygulanması yasal olarak zorunludur.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Asgari ücrete 2019 yılında yapılan yüzde 26,05 oranındaki artış net olarak 417 TL olurken bu tutarın işveren maliyetine yansıması ise 620,99 TL oldu. Buna göre 2019 asgari ücretin maliyetinin hesaplaması şöyle:

Asgari Ücret 2.558,40

SGK Primi % 14 358,18

İşsizlik Sig.Primi % 1 25,58

Gelir Vergisi %15 134,32

Asgari Geçim İndirimi 191,88

Damga Vergisi % 07,59 19,42

Kesintiler Toplamı 537,50

Net Asgari Ücret 2.020,90

İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret 2.558,40

SGK Primi % 15.5 ( İşveren Payı ) 396,55

İşveren İşsizlik Sigorta Primi % 2 51,17

İşverene Toplam Maliyet 3.006,12