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2020 askerlik uzadı mı? Askerler karantinaya alınacak mı? Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerlik durduruldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yen koronavirüs önlemlerini açıkladı. Erdoğan Askerlik celp ve terhisleri ile ilgili de konuya değindi. Peki, askerler karantinaya alınacak mı? Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerlik durduruldu mu? 2020 askerlik uzadı mı?

28.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:48
2020 askerlik uzadı mı? Askerler karantinaya alınacak mı? Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerlik durduruldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizdeki corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemleri tüm Türkiye 'ye canlı yayında duyurdu. Açıklamalar sonrası vatandaşlar 2020 askerlik uzadı mı? Askerler karantinaya alınacak mı? Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerlik durduruldu mu gibi soruların yanıtlarını aradı.

ASKERLER KARANTİNAYA ALINACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni corona virüsü tedbirlerini açıklarken "Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır." dedi.

2020 askerlik uzadı mı? Askerler karantinaya alınacak mı? Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerlik durduruldu mu?

İşte alınan diğer tedbirler:

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma geçilecektir.

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4-Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.

5-Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.

6-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştrırılacaktır

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Etiketler: Türkiye, Gündem, Güncel

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Haberler ›› Gündem ››2020 askerlik uzadı mı? Askerler karantinaya alınacak mı? Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerlik durduruldu mu? - Haberler

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