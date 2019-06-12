2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 2 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında, A Milli Futbol Takımı
deplasmanda İzlanda
ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda atılan gollerle ev sahibi İzlanda mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Arnason'un soldan yaptığı ortada ceza sahasına giren Sigurdsson bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Mert bu pozisyonda topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı. 12. dakikada Bödvarsson'un pasında topla buluşan Johann Gudmunsson'un, Hasan Ali Kaldırım
'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top kaleye paralel gitti. 21. dakikada kazanılan serbest vuruşta Johann Gudmundsson ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın dokunamadığı topa müsait pozisyondaki Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0 23. dakikada Aron Gunnarsson
'un pasıyla ceza sahasına giren Sigurdsson, Zeki'den sıyrılıp vuruşunu yaptı fakat kaleci Mert bu pozisyonda gole izin vermedi. 30. Gunnarsson'un pasında hareketlenen Gudmundsson'un vuruşunda savunmaya çarpan top kaleye yönelirken, Mert son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. 31. dakikada Gunnarsson'un kullandığı köşe vuruşunda Bjarnason arka direğe indirdi. Bu noktada müsait durumdaki Ragnar Sigurdsson kafayla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı. 2-0 40. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Hakan Çalhanoğlu
ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dorukhan Toköz
yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başardı. 2-1 47. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Gylfi Sigurdsson
ceza sahası dışından çok sert bir şut çekti ancak top direğin yanından auta gitti. 52. dakikada Burak Yılmaz
'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı. 56. dakikada kazanılan serbest vuruşta Gylfi Sigurdsson ceza sahası içine ortaladı. Arnason'un kafa vuruşunda kaleci Mert topa sahip oldu. 73. dakikada Abdülkadir'in pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı
yaklaşık 35 metreden çok sert vurdu, kaleci Halldorsson topu güçlükle kornere çeldi. 79. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu, savunmanın arkasına gönderdi. Ceza sahası içinde hareketlenen Merih bekletmeden çok sert vurdu ancak topu auta yolladı. 86. dakikada Gylfi Sigurdsson'un soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait pozisyondaki Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.
Stat: Laugardalsvöllur Hakemler: Szymon Marciniak x, Pawel Sokolnicki xx, Tomasz Listkiewicz xx İzlanda: Halldorsson xx, Hermannsson xx, Arnason xx, Ragnar Sigurdsson xxxx, Skulason xx (Magnusson dk. 69 xx), Johann Gudmundsson xxx (Traustason dk. 80 x), Hallfredsson xxx, Gunnarsson xxx, Bjarnason xxx, Gylfi Sigurdsson xxx, Bödvarsson xxx (Kolbein Sigthorson dk. 64 xx) Yedekler: Kristinsson, Jonsson, Fjoluson, Palsson, Ingason, Albert Gudmundsson, Arnor Sigurdsson, Sigurjonsson, Kjartansson Teknik Direktör: Erik Hamren Türkiye
: Mert xx, Zeki xx, Merih xx, Kaan
xx, Hasan Ali
xx, Dorukhan xxx (Güven dk. 85 ?), Ozan Tufan
xx, Hakan Çalhanoğlu x, İrfan Can
x (Abdülkadir dk. 63 xx), Kenan Karaman
x (Yusuf Yazıcı dk. 46 xx), Burak Yılmaz xx Yedekler: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Emre Belözoğlu
, Abdülkadir, Oğuzhan, Umut Meraş, Nazım Sangare, Yunus, Deniz Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Ragnar Sigurdsson (dk. 21 ve dk. 31) (İzlanda), Dorukhan (dk. 40) (Türkiye) Sarı kartlar: Hallfredsson, Birkir Bjarnason (İzlanda), Dorukhan, Burak, Kaan, Zeki (Türkiye)
(İHA)
Kaynak: İHA
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