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2020 Avrupa Güreş Şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, finale yükselmeyi başardı.

15.02.2020 22:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:342020 Avrupa Güreş Şampiyonası
Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman , finale yükselmeyi başardı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Salonu'nda düzenlenen organizasyonun altıncı gününe, erkekler serbest stilde eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.

92 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz, ilk turda İtalyan Simone Iannattoni'yi 10-0'lık sayı tuşuyla geçerken, çeyrek finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Aslanbek Alborov'u 11-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi Süleyman, yarı finalde de Gürcü Irakli Mtsituri'yi 6-1 mağlup ederek, finale çıktı. Süleyman Karadeniz finalde yarın İsviçreli Samuel Scherrer ile mücadele edecek.

74 kiloda Soner Demirtaş, eleme turunda ev sahibi ülkeden Frank Chamizo Marquez'e 6-4 kaybetti. Marquez'in finale kadar çıkmasıyla repesaj hakkı kazanan Soner, yarın Azerbaycanlı Khadzhimurad Gadzhiyev ile mücadele edecek.

79 kiloda Batuhan Demircin şampiyonada çıktığı repesaj maçında Slovak Akhsarbek Gulaev'i 7-3 yenerek, üçüncülük oynama hakkı kazandı. Batuhan, üçüncülük maçında da Azerbaycanlı Jabrayil Hasanov ile karşılaşırken, müsabakayı 5-4 kaybetti ve Avrupa beşincisi oldu.

Güreş Milli Takımı, şampiyonada bugünü 57 kiloda Süleyman Atlı ile gümüş, 70 kiloda Haydar Yavuz ile bronz olmak üzere toplam 2 madalya ile tamamladı.

97 kiloda repesaj mücadelesine çıkan İbrahim Bölükbaşı, Makedon rakibi Magomedgadji Omardibirovich Nurov'a 7-0 yenilerek, üçüncülük maçı hakkını kaybetti.

Üç isim elendi

61 kiloda mindere çıkan Hamza Alaca, Azerbaycanlı rakibi Intigam Valizada'ya 9-5 yenilerek elendi.
86 kiloda mücadele eden Fatih Erdin ilk turda Gürcü Dato Marsagishvili'ye son sayı avantajıyla 4-4'ten kaybederek şampiyonaya veda etti.

125 kiloda Tanju Gemici de eleme turunda Arnavut Paris Karepi'yi 5-3 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Tanju, ilk turda Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'a 11-0 yenildi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde 61-74-86-92-125 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak ve şampiyona tamamlanacak.

Karadeniz, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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