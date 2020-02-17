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2020 Avrupa Güreş Şampiyonası

Türk Milli Güreş Takımı, serbest stilde Avrupa Şampiyonası'nı 4'üncü sırada tamamladı.

17.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:002020 Avrupa Güreş Şampiyonası
Türk Milli Güreş Takımı, serbest stilde Şampiyonası'nı 4'üncü sırada tamamladı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Salonu'nda düzenlenen organizasyon, 7'nci ve son gününde erkekler serbest stildeki müsabakalarla sona erdi.

Şampiyonada serbest stilde milli takımdan 57 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 70 kiloda Haydar Yavuz bronz, 74 kiloda Soner Demirtaş bronz ve son olarak da 92 kiloda Süleyman Karadeniz altın madalyanın sahibi oldu.
Takım halinde 95 puan toplayan Türkiye, böylece Rusya (186), Azerbaycan (116), Gürcistan'ın (95) ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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