A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa
Şampiyonası 3. Eleme Grubu'nda yarın Kuzey Makedonya
ile karşılaşacak. Eskişehir
Spor Salonu'nda, saat 19.00'da başlayacak müsabakada Rus hakem çifti Evgeny Zotin ve Nikolay Volodkov görev alacak. Türkiye
grubunda şu ana kadar oynadığı 4 maçta, 4 puana ulaşarak, 3. sırada yer aldı.
Milliler galibiyetle tanışamadı
Ay-yıldızlılar yarın Kuzey Makedonya ile dördüncü maçına çıkacak. Geride kalan 3 maçta millilerin rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.
Milliler, 2006 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara
'da rakibine 36-33, deplasmanda da 37-31 mağlup oldu.
Türkiye, 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde de Kuzey Makedonya'ya deplasmanda 31-27 kaybetmişti.
Kaynak: AA
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