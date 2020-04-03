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2020 BAFTA Oyun Ödülleri, Sahiplerini Buldu

2004 yılından bu yana düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri töreninin bir yenisi gerçekleştirildi. Ancak COVID-19 salgını tehdidinden dolayı, önceki senelerden farklı olarak, ödül töreni bu defa çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve kazananlar da ödüllerini bu canlı yayın ile aldılar.

03.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:50
2020 BAFTA Oyun Ödülleri, Sahiplerini Buldu
2004 yılından bu yana düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri töreninin bir yenisi gerçekleştirildi. Ancak COVID-19 salgını tehdidinden dolayı, önceki senelerden farklı olarak, ödül töreni bu defa çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve kazananlar da ödüllerini bu canlı yayın ile aldılar.

Layık görülen ödüller; Animasyon, Sanatsal Başarı, En İyi Oyun, İngiliz Oyunu, Gelişen Oyun, Oyun Tasarımı, Hikaye Anlatımı ve Özgün Fikri Mülkiyet dahil on sekiz ayrı kategoride dağıtıldı. Bu sene En İyi Oyun kategorisinde Control, Disco Elysium, Luigi's Mansion 3, Outer Wilds, Sekiro: Shadows Die Twice ve Untitled Goose Game oyunları aday gösterilmişlerdi. Yapılan oylamalar sonucunda, BAFTA Oyun Ödülleri 2020'de En İyi Oyun ödülünü Outer Wilds kaptı.

Kategorilerin ve kazananların tam listesi için aşağıya bakabilirsiniz.

ANİMASYON

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision
CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/ Sony Interactive Entertainment Europe
LUIGI'S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo (Kazanan)
SAYONARA WILD HEARTS Geliştirme Ekibi – Simogo/ Annapurna Interactive
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision

SANATSAL BAŞARI

CONCRETE GENIE Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe
CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM
KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents
SAYONARA WILD HEARTS Geliştirme Ekibi – Simogo/Annapurna Interactive (Kazanan)

SES BAŞARI

APE OUT Matt Boch - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/ Devolver Digital (Kazanan)
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision
CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Nick Laviers - Respawn Entertainment/Electronic Arts
UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic

EN İYİ OYUN

CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM
LUIGI'S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo
OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive (Kazanan)
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision
UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic

İNGİLİZ OYUNU

DiRT RALLY 2.0 Geliştirme Ekibi – Codemasters/Codemasters
HEAVEN'S VAULT Joseph Humfrey, Jon Ingold, Laura Dilloway – inkle/inkle
KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents
OBSERVATION Geliştirme Ekibi - No Code/Devolver Digital (Kazanan)
PLANET ZOO Geliştirme Ekibi - Frontier Developments/Frontier Developments
TOTAL WAR: THREE KINGDOMS Geliştirme Ekibi - The Creative Assembly/SEGA

AÇILIŞ YAPAN OYUN

APE OUT Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/Devolver Digital
DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)
KATANA ZERO Justin Stander – Askiisoft/Devolver Digital
KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents
MANIFOLD GARDEN Geliştirme Ekibi - William Chyr Studio/William Chyr Studio

GELİŞEN OYUN

APEX LEGENDS Chad Grenier, Drew McCoy - Respawn Entertainment/Electronic Arts
DESTINY 2 Geliştirme Ekibi – Bungie/Bungie
FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS Geliştirme Ekibi – Square Enix/Square Enix
FORTNITE Geliştirme Ekibi – Epic Games/Epic Games
NO MAN'S SKY: BEYOND Geliştirme Ekibi - Hello Games/Hello Games
PATH OF EXILE Geliştirme Ekibi - Grinding Gear Games/Grinding Gear Games (Kazanan)

AİLE

CONCRETE GENIE Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe
KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents
LUIGI'S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo
UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic (Kazanan)
VACATION SIMULATOR Geliştirme Ekibi - Owlchemy Labs/ Owlchemy Labs
WATTAM Geliştirme Ekibi – Funomena/Annapurna Interactive

EĞLENCENİN ÖTESİNDEKİ OYUN

CIVILIZATION VI: GATHERING STORM Geliştirme Ekibi – Firaxis/2K
DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
KIND WORDS (LO FI CHILL BEATS TO WRITE TO) Ziba Scott, Luigi Guatieri, Clark Aboud – Popcannibal/Popcannibal (Kazanan)
LIFE IS STRANGE 2 (BÖLÜMLER 2-5) Geliştirme Ekibi - Dontnod Entertainment/Square Enix
NEO CAB Geliştirme Ekibi - Chance Agency/Fellow Traveller Games
RING FIT ADVENTURE Geliştirme Ekibi – Nintendo/Nintendo

OYUN TASARIMI

BABA IS YOU Arvi Teikari - Hempuli Oy/Hempuli Oy
CONTROL Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 Games
DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM
OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive (Kazanan)
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision
WATTAM Geliştirme Ekibi – Funomena/Annapurna Interactive

ÇOK OYUNCULU

APEX LEGENDS Brent McLeod, Carlos Pineda - Respawn Entertainment/Electronic Arts (Kazanan)
BORDERLANDS 3 Geliştirme Ekibi - Gearbox Software/2K
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision
LUIGI'S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo
TICK TOCK: A TALE FOR TWO Geliştirme Ekibi - Other Tales Interactive/Other Tales Interactive
TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 Geliştirme Ekibi - Massive Entertainment/Ubisoft

MÜZİK

CONTROL Petri Alanko, Martin Stig Andersen - Remedy Entertainment/505 Games
DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)
OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive
THE LEGEND OF ZELDA: LINK'S AWAKENING Geliştirme Ekibi – Grezzo/Nintendo
WATTAM Asuka Takahashi – Funomena/Annapurna Interactive

HİKAYE ANLATIMI

CONTROL Senaryo Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
DISCO ELYSIUM Senaryo Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)
LIFE IS STRANGE 2 (BÖLÜMLER 2-5) Senaryo Ekibi - Dontnod Entertainment/Square Enix
OUTER WILDS Senaryo Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive
THE OUTER WORLDS Tim Cain, Leonard Boyarsky - Obsidian Entertainment/ Private Division
STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Aaron Contreras, Matt Michnovetz, Stig Asmussen – Respawn Entertainment/Electronic Arts

ÖZGÜN FİKRİ MÜLKİYET

BABA IS YOU Arvi Teikari – Hempuli Oy/Hempuli Oy
CONTROL Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 Games
DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe
DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi – ZA/UM/ZA/UM
OUTER WILDS Tim Cain, Leonard Boyarsky – Obsidian Entertainment/Private Division (Kazanan)
UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi – House House/Panic

BAŞROLDEKİ OYUNCU

Gears 5'te Kait Diaz rolünde LAURA BAILEY
Control'de Jesse Faden rolünde COURTNEY HOPE
Telling Lies'da David rolünde LOGAN MARSHALL-GREEN
Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Sean Diaz rolünde GONZALO MARTIN (Kazanan)
Call of Duty: Modern Warfare'da Captain Price rolünde BARRY SLOANE
Death Stranding'de Sam rolünde NORMAN REEDUS

YARDIMCI ROLDE OYUNCU

Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Karen Reynolds rolünde JOLENE ANDERSEN
Death Stranding'de Higgs rolünde TROY BAKER
Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Cassidy (Lucy Rose Jones) rolünde SARAH BARTHOLOMEW
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan'da Fliss rolünde AYISHA ISSA
Death Stranding'de Fragile rolünde LEA SEYDOUX
Control'de Hademe Ahti rolünde MARTTI SUOSALO (Kazanan)

TEKNİK BAŞARI

A PLAGUE TALE: INNOCENCE Geliştirme Ekibi - Asobo Studio/ Focus Home Interactive
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision
CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games
DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe (Kazanan)
METRO EXODUS Geliştirme Ekibi - 4A Games/Deep Silver
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision

YILIN EE MOBİL OYUNU

ASSEMBLE WITH CARE Ustwo/Ustwo
CALL OF DUTY: MOBILE Timi Studios/Activision (Kazanan)
DEAD MAN'S PHONE Electric Noir Studios
POKEMON GO The Pokémon Company, Niantic/Nintendo
TANGLE TOWER SFB Games/SFB Games
WHAT THE GOLF? Triband/Triband

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Annapurna, Sony, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››2020 BAFTA Oyun Ödülleri, Sahiplerini Buldu - Haberler

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