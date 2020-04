2020 BAFTA Oyun Ödülleri, Sahiplerini Buldu

2004 yılından bu yana düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri töreninin bir yenisi gerçekleştirildi. Ancak COVID-19 salgını tehdidinden dolayı, önceki senelerden farklı olarak, ödül töreni bu defa çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve kazananlar da ödüllerini bu canlı yayın ile aldılar.Layık görülen ödüller; Animasyon, Sanatsal Başarı, En İyi Oyun, İngiliz Oyunu, Gelişen Oyun, Oyun Tasarımı, Hikaye Anlatımı ve Özgün Fikri Mülkiyet dahil on sekiz ayrı kategoride dağıtıldı. Bu sene En İyi Oyun kategorisinde Control, Disco Elysium, Luigi's Mansion 3, Outer Wilds, Sekiro: Shadows Die Twice ve Untitled Goose Game oyunları aday gösterilmişlerdi. Yapılan oylamalar sonucunda, BAFTA Oyun Ödülleri 2020'de En İyi Oyun ödülünü Outer Wilds kaptı.Kategorilerin ve kazananların tam listesi için aşağıya bakabilirsiniz.ANİMASYONCALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/ActivisionCONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 GamesDEATH STRANDING Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/ Sony Interactive Entertainment EuropeLUIGI'S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo (Kazanan)SAYONARA WILD HEARTS Geliştirme Ekibi – Simogo/ Annapurna InteractiveSEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/ActivisionSANATSAL BAŞARICONCRETE GENIE Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment EuropeCONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 GamesDEATH STRANDING Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment EuropeDISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UMKNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine PresentsSAYONARA WILD HEARTS Geliştirme Ekibi – Simogo/Annapurna Interactive (Kazanan)SES BAŞARIAPE OUT Matt Boch - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/ Devolver Digital (Kazanan)CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/ActivisionCONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 GamesDEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment EuropeSTAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Nick Laviers - Respawn Entertainment/Electronic ArtsUNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/PanicEN İYİ OYUNCONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 GamesDISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UMLUIGI'S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/NintendoOUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive (Kazanan)SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/ActivisionUNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/PanicİNGİLİZ OYUNUDiRT RALLY 2.0 Geliştirme Ekibi – Codemasters/CodemastersHEAVEN'S VAULT Joseph Humfrey, Jon Ingold, Laura Dilloway – inkle/inkleKNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine PresentsOBSERVATION Geliştirme Ekibi - No Code/Devolver Digital (Kazanan)PLANET ZOO Geliştirme Ekibi - Frontier Developments/Frontier DevelopmentsTOTAL WAR: THREE KINGDOMS Geliştirme Ekibi - The Creative Assembly/SEGAAÇILIŞ YAPAN OYUNAPE OUT Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/Devolver DigitalDEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment EuropeDISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)KATANA ZERO Justin Stander – Askiisoft/Devolver DigitalKNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine PresentsMANIFOLD GARDEN Geliştirme Ekibi - William Chyr Studio/William Chyr StudioGELİŞEN OYUNAPEX LEGENDS Chad Grenier, Drew McCoy - Respawn Entertainment/Electronic ArtsDESTINY 2 Geliştirme Ekibi – Bungie/BungieFINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS Geliştirme Ekibi – Square Enix/Square EnixFORTNITE Geliştirme Ekibi – Epic Games/Epic GamesNO MAN'S SKY: BEYOND Geliştirme Ekibi - Hello Games/Hello GamesPATH OF EXILE Geliştirme Ekibi - Grinding Gear Games/Grinding Gear Games (Kazanan)AİLECONCRETE GENIE Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment EuropeKNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine PresentsLUIGI'S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/NintendoUNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic (Kazanan)VACATION SIMULATOR Geliştirme Ekibi - Owlchemy Labs/ Owlchemy LabsWATTAM Geliştirme Ekibi – Funomena/Annapurna InteractiveEĞLENCENİN ÖTESİNDEKİ OYUNCIVILIZATION VI: GATHERING STORM Geliştirme Ekibi – Firaxis/2KDEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment EuropeKIND WORDS (LO FI CHILL BEATS TO WRITE TO) Ziba Scott, Luigi Guatieri, Clark Aboud – Popcannibal/Popcannibal (Kazanan)LIFE IS STRANGE 2 (BÖLÜMLER 2-5) Geliştirme Ekibi - Dontnod Entertainment/Square EnixNEO CAB Geliştirme Ekibi - Chance Agency/Fellow Traveller GamesRING FIT ADVENTURE Geliştirme Ekibi – Nintendo/NintendoOYUN TASARIMIBABA IS YOU Arvi Teikari - Hempuli Oy/Hempuli OyCONTROL Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 GamesDISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UMOUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive (Kazanan)SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/ActivisionWATTAM Geliştirme Ekibi – Funomena/Annapurna InteractiveÇOK OYUNCULUAPEX LEGENDS Brent McLeod, Carlos Pineda - Respawn Entertainment/Electronic Arts (Kazanan)BORDERLANDS 3 Geliştirme Ekibi - Gearbox Software/2KCALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/ActivisionLUIGI'S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/NintendoTICK TOCK: A TALE FOR TWO Geliştirme Ekibi - Other Tales Interactive/Other Tales InteractiveTOM CLANCY'S THE DIVISION 2 Geliştirme Ekibi - Massive Entertainment/UbisoftMÜZİKCONTROL Petri Alanko, Martin Stig Andersen - Remedy Entertainment/505 GamesDEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment EuropeDISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna InteractiveTHE LEGEND OF ZELDA: LINK'S AWAKENING Geliştirme Ekibi – Grezzo/NintendoWATTAM Asuka Takahashi – Funomena/Annapurna InteractiveHİKAYE ANLATIMICONTROL Senaryo Ekibi - Remedy Entertainment/505 GamesDISCO ELYSIUM Senaryo Ekibi - ZA/UM/ZA/UM (Kazanan)LIFE IS STRANGE 2 (BÖLÜMLER 2-5) Senaryo Ekibi - Dontnod Entertainment/Square EnixOUTER WILDS Senaryo Ekibi - Mobius Digital/Annapurna InteractiveTHE OUTER WORLDS Tim Cain, Leonard Boyarsky - Obsidian Entertainment/ Private DivisionSTAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Aaron Contreras, Matt Michnovetz, Stig Asmussen – Respawn Entertainment/Electronic ArtsÖZGÜN FİKRİ MÜLKİYETBABA IS YOU Arvi Teikari – Hempuli Oy/Hempuli OyCONTROL Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 GamesDEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment EuropeDISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi – ZA/UM/ZA/UMOUTER WILDS Tim Cain, Leonard Boyarsky – Obsidian Entertainment/Private Division (Kazanan)UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi – House House/PanicBAŞROLDEKİ OYUNCUGears 5'te Kait Diaz rolünde LAURA BAILEYControl'de Jesse Faden rolünde COURTNEY HOPETelling Lies'da David rolünde LOGAN MARSHALL-GREENLife is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Sean Diaz rolünde GONZALO MARTIN (Kazanan)Call of Duty: Modern Warfare'da Captain Price rolünde BARRY SLOANEDeath Stranding'de Sam rolünde NORMAN REEDUSYARDIMCI ROLDE OYUNCULife is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Karen Reynolds rolünde JOLENE ANDERSENDeath Stranding'de Higgs rolünde TROY BAKERLife is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Cassidy (Lucy Rose Jones) rolünde SARAH BARTHOLOMEWThe Dark Pictures Anthology: Man of Medan'da Fliss rolünde AYISHA ISSADeath Stranding'de Fragile rolünde LEA SEYDOUXControl'de Hademe Ahti rolünde MARTTI SUOSALO (Kazanan)TEKNİK BAŞARIA PLAGUE TALE: INNOCENCE Geliştirme Ekibi - Asobo Studio/ Focus Home InteractiveCALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/ActivisionCONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 GamesDEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe (Kazanan)METRO EXODUS Geliştirme Ekibi - 4A Games/Deep SilverSEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/ActivisionYILIN EE MOBİL OYUNUASSEMBLE WITH CARE Ustwo/UstwoCALL OF DUTY: MOBILE Timi Studios/Activision (Kazanan)DEAD MAN'S PHONE Electric Noir StudiosPOKEMON GO The Pokémon Company, Niantic/NintendoTANGLE TOWER SFB Games/SFB GamesWHAT THE GOLF? Triband/Triband

Kaynak: Tamindir