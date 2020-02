2020 Biatlon Dünya Şampiyonası’nda favoriler, beklentiler, sürpriz ihtimalleri

Erkekler





Erkeklerde tüm gözler, yine Martin Fourcade ve Johannes Thingnes Boe’nün üzerinde olacak. Fransız yıldız Martin Fourcade, geçen sezon oldukça formsuzdu ve 2019’daki dünya şampiyonasında pek varlık gösterememişti. Fourcade, bu sezon ise Dünya Kupası genel klasmanında yeniden zirvede yer alıyor.



Geçen sezonu domine eden Johannes Thingnes Boe, bu sezon her ne kadar ailevi sebeplerden dolayı sezonun bir bölümünde yarışmasa da şu anda Dünya Kupası genel klasmanında üçüncü sırada ve dünya şampiyonasına oldukça formda geliyor.



Erkeklerde en büyük beklenti, Fourcade-Boe rekabetinin yaşanması ve bu ikilinin dünya şampiyonasını domine etmesi. Bu ikili rekabetin 2000’lerin başındaki Ole Einar Bjoerndalen-Raphael Poiree rekabetinden sonra erkeklerde yaşanan en büyük rekabet olduğunu unutmamak gerekiyor.



Söz konusu iki süper yıldızı zorlamasını beklediğimiz isimlere değinmek gerekirse, iki Fransızı, Quentin Fillon Maillet ve Simon Desthieux’yü anabiliriz. Madalya almaları hiç de düşük bir ihtimal değil.



Bu sezon çok formsuz olan Almanya takımına bakıldığında ise Arnd Peiffer ve Benedikt Doll ön plana çıkıyor. Ev sahibi İtalya’nın podyumda görmeyi umduğu isimler Dominik Windisch ve Lukas Hoffer. Rusya’nın madalya beklenen tek rekabetçi sporcusu ise Alexander Loginov. Avusturya’da Simon Eder, İsveç’te ise Sebastian Samuelsson madalya adayı olarak İtalya’ya geliyor.



Antholz, sporcuların genellikle sezon hazırlık kamplarını yaptıkları yer olduğu için ev sahibi sporcuların burada belirgin bir parkur ya da hava şartları avantajından söz etmek mümkün değil. Bu parkur, birçok biatletin en iyi bildiği parkur.



Eğer, “Favoriler kazanmasın, ben sürpriz izlemek istiyorum!” diyorsanız bireysel disiplindeki yarışları takip etmenizi öneririz. Bireysel disiplinde her ıska bir dakikaya mâl olduğu için kayaklı koşuda yavaş olan ancak atışlarda iyi olan isimler favorileri geride bırakabiliyor. Dolayısıyla bireysel disiplin, biatlonun sürprize en açık yarış tipi. Son dünya şampiyonasında Bulgar Vladimir İliev’in aldığı madalya bunun en önemli kanıtlarından. Bireysel disiplinde kazananı belirlemek güç olsa da siz Ukraynalılara ve Avusturyalılara dikkat edin. Belarus’u da es geçmemek lazım, kendilerini en son unuttuğumuzda kadınlarda olimpiyat altınını almayı başarmışlardı.



Takım bayrak yarışları için ise Fransa ve Norveç, erkeklerde öne çıkan ekipler. İki takım da oldukça formda. İsveç, Almanya, Rusya, İtalya ve Avusturya bronz madalya için mücadele edecek takımlar olarak sayılabilir.





Kadınlar





Kadınlarda Dünya Kupası’nı şu ana kadar Norveçli Tiril Eckhoff domine etti. Yine de kadınlardaki genel görünüm, erkeklere göre çok daha dengeli. Bir çırpıda en az beş-altı şampiyonluk adayı saymak mümkün. Peki kimlere dikkat edilmeli?



Tiril Eckhoff, kadınlarda dünya şampiyonasına en büyük favori olarak geliyor. En büyük rakibi ise ev sahibi sporcu Dorothea Wierer olacak. Büyük şampiyonalarda madalyaları alıp evine dönmeyi bir alışkanlık haline getiren Hanna Öberg’i saymamak olmaz. Almanya için en büyük madalya umudu ise Denise Herrmann. Norveç’te Ingrid Landmark Tandrevold ve Marte Olsbu Roiseland da madalya adayları olarak yabana atılmamalı.



Fransa bu sezon kadınlarda takım halinde podyum konusunda en istikrarlı takımlardan biri olarak dikkat çekti. Ancak ön plana çıkan bir yıldızları yok. O yüzden tüm Fransa takımına dikkat etmekte fayda var.



Marketa Davidova ve Paulina Fialkova ise Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’nın madalya adayları olacaklar. İşleri bir hayli zor ancak imkânsız değil.



Erkeklerde vurguladığımız nokta kadınlar yarışları için de geçerli. Eğer sürpriz görmek istiyorsanız bireysel disiplindeki yarışları kaçırmayın. Ukraynalılar ve İsviçreliler, bu disiplinde özellikle dikkat edilmesi gerekenler.



Takım bayrak yarışları için Norveç ve Fransa’nın podyumda olması tüm otoritelerin ortak beklentisi. Podyumun son basamağı içinse İtalya ve İsveç ön plana çıkıyor. Öte yandan İsviçre, şampiyonaya çok formda geliyor. Bu sezon Dünya Kupası’nda iki kez podyum buldular, dünya şampiyonasında onları da podyum mücadelesi içerisinde görmemiz muhtemel. Almanya her ne kadar formsuz olsa da bu mücadeleye onları da eklemek gerek, maksat adet yerini bulsun!





Karışık takım yarışları





Karışık takım yarışlarında ev sahibi İtalya, İsveç, Norveç ve Fransa öne çıkan ekipler. Norveç, podyum için kadro kalitesiyle diğer tüm rakiplerinin bir adım önünde olsa da, özellikle İsveç ve İtalya kadro yapısı olarak karışık takım yarışlarına en uygun ekipler olarak fark yaratabilir.