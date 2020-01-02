Haberler » Güncel » 2020 'Bilge Tonyukuk yılı' - Haber

2020 "Bilge Tonyukuk yılı"

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 2020 yılının UNESCO kararı ile "Bilge Tonyukuk Yılı" ilan edildiğini açıkladı.

02.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:26 2020
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 2020 yılının UNESCO kararı ile "Bilge Tonyukuk Yılı" ilan edildiğini açıkladı.

Ceylan, UNESCO tarafından ilan edilen "Bilge Tonyukuk Yılı'nın önemine binaen şunları kaydetti; "UNESCO tarafından alınan kararla; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan ve Türkiye'nin desteğiyle 2020 yılı, "Bilge Tonyukuk Yılı" olarak ilan edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilge Tonyukuk, Göktürk dönemini ve kendisinden sonraki dönemleri de kapsayarak derin izler bırakan en büyük devlet adamlarından birisidir. Askeri ve idari çeşitli görevleri başarıyla yürütmesi ve geleceğe yönelik öngörüleri Devlet ve toplum hayatında başarılı olmasında önemli etken olmuştur. Devlet ve insanların hayatında önemli bir karakter olduğunu hem Çin kaynakları hem de kendi bırakmış olduğu yazıtlar açık bir şekilde ifade etmiştir. Onun, almış olduğu çeşitli ad ve ünvanlar arasında kaynaklar içerisinde en fazla geçen Bilge Tonyukuk'tur. Bilgelik Türk Milletinin en yüksek unvanıdır. Bu ünvanı alan kişiler birçok özelliği de kendilerinde barındırmak zorundadırlar. Bilge olan insanlar korkusuz, atılgan, olaylara ve durumlara karşı gözü açık, geleceğe yönelik öngörü sahibi, milletine ve topluluklara karşı adaletli, zeki, hoşgörülü, karakterli vb. birçok özelliği vücutlarında toplamış olmak zorundadırlar. Bilge Tonyukuk birçok özelliği taşıyan bir karakterdir. Türk devletini,Türk milletini güçlü ve mutlu kılmak için bütün gayretiyle çalışmış bir devlet adamında bulunması gereken önemli özellikleri kendisinde barındırmış olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. 2020 yılı UNESCO kararıyla "Bilge Tonyukuk Yılı" ilan edildi. Bu vesileyle Türkistan'ın Doğusuna. İşgal altındaki Kırım'a, Karabağ'a, Ahıska'ya, ve tüm dış yurtlara selam olsun." - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Bilge Tonyukuk, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Guatemala Büyükelçisi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haber
15:50   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Büyükelçisini kabul etti - Haber
15:50   FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği - Haber
15:49   Başkan Şahin Şehir Ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı - Haber
15:49   Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
2.01.2020 15:52:16