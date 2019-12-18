CHP'li vekilin Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri Meclis'i karıştırdı

TBMM Genel Kurulunda konuşan CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kastederek "Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor" demesi gerilim artırdı. AK Partili ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

"KENDİNİ MINCIKLAMAK İÇİN MASÖZ TUTUYOR"

"Sosyal medyada trollük yapan bir eski belediye başkanının yaptıklarından kendisinin bile utandığını" söyleyen Ağbaba, "Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor." dedi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Bu sırada AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis Başkanvekili Celal Adan, milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyardı. Adan, gerilimin sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Verilen arada da bir süre devam eden gerginlik milletvekillerinin araya girmesiyle yatıştı.

Birleşimin açılmasının ardından konuşmasını sürdüren Ağbaba, TRT ve Anadolu Ajansına (AA) ilişkin eleştirilerde bulunarak, "TRT ve Anadolu Ajansının, bir suç örgütü gibi yönetildiğini" iddia etti.

İşte Meclis'te yaşanan kavgadan kareler...