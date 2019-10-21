2020 Bütçesi Oy Birliği İle Kabul Edildi

2020 yılı tahmini bütçesi, oy birliği ile kabul edildi.

İnegöl Belediye Meclisi, 2020 yılı tahmini bütçe ve belediye hizmet ücretleri için bugün 14.30'da Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan meclis salonunda olağanüstü toplandı.

AK Partili üye Abdullah Akşeker, 2020 yılı tahmini bütçe içerisindeki tüm hizmetler için harcanacak rakamları açıklayarak, tahmini bütçenin 200 Milyon TL olduğunu belirtti. Akşeker, bütçe denkliğinin sağlandığını da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR BELEDİYE YOKTUR

Söz alan AK Partili meclis üyesi Ahmet Kara, "Personel giderleri yüzde 15'in altında. Türkiye de zannediyorum böyle bir belediye yoktur. Bütçeli hazırlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.

EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM

Söz alan İYİ Partili meclis üyesi İsmail Karaman ise "Tahmini bütçede oranları yüzde yüz tutturmak zordur. Olursa da başarılı olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bazı konularda çekincelerimizi aktarma gereği hissediyorum. Park bahçeler ile temizlik işleri bütçelerinin aşağı yukarı denk olması. 3 milyon 530 bin liralık faiz gideri var. Hizmet binası ile alakalı sürecin uzamasıyla alakalı bir faiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu hizmeti tamamlayıp, faiz giderlerimizi asgariye indirmiş olalım" dedi.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Partilerin görüşlerini ifade etmesinin ardından 200 Milyon TL olarak belirlenen tahmini bütçe oylanarak, oybirliği ile kabul edildi.

HEDEF YÜZDE 50 YATIRIM

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban da "Oy birliği ile geçmesi bizim içinde önemli. Harcamalara dikkatlice eğiliyoruz. Krediyi hizmet binasını yapmak için almıştık. 2019 yılı itibariyle net faiz gideri 7 Milyon 400 Bin TL. Krediyi aldık bunu fon hesabına aktardık. Böylelikle değerlendiriliyor. Ödediğimizin üzerinde 8 Milyon lira fon getirisi sağladık. Milletimizin emanetini doğru kullanabilmek adına elimizden geldiğince en güzel şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Diğer belediyeleri de araştırdık. Yıldırım belediyesi yüzde 14, Osmangazi yüzde 31, İnegöl belediyesi olarak yüzde 43 oranında yatırım gerçekleştiriyoruz. Bence yüzde 50'si yatırımlara dönüşmesi lazım. Biz bunu çok daha güzel bir noktaya getirmek için çalışacağız. Önerileriniz için teşekkür ediyorum. Sizlerde lütfen takipçisi olun. Eksik gördüklerinizi bize iletin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

BELEDİYE HİZMETLERİNE YÜZDE 10 ZAM

Öte yandan, olağanüstü meclisin bir diğer maddesi olan belediye hizmetlerinin bedelleri konusunda da 157 kalem hizmet bedeli için yüzde 10 oranında zam yapılması kararı masaya yatırıldı. Konuşmaların ardından belediye hizmet ücretleri konusu oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Zamlar 1 Ocak 2020 itibariyle uygulamaya alınacak.