2020 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Türk sporunun kanseri olarak nitelendirdiğimiz tribün terörüne karşı, sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımızın kararlı ve uyumlu çalışması sonucunda önemli bir başarı elde edilmiştir. Bu kararlılık sayesinde kanserin yayılması durdurulmuştur." dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe görüşmeleri sürüyor.CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, eğitim ve istihdamda olmayan genç nüfus oranının yüzde 26 civarında olduğunu belirterek, "İnternet kafelere 7 buçuk milyon genç gidiyor. İşsizlik her geçen gün artıyor. İşsizlerin büyük çoğunluğu üniversite mezunu gençler. Dediğiniz gibi dindar gençlik yetişmiyor. İşsizlik konusunda ciddi bir problem var. Bu konuya kafa yormamız lazım. Bir taraftan ciddi bir işsizlik, diğer taraftan fabrikalar çalıştıracak genç bulamıyor. Nasıl bir eğitim veriliyor gençlere ki böyle bir durum ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.Çocuk ve gençlerin büyük kısmının şans oyunlarına yöneldiğini iddia eden Bekaroğlu, "Yasal yarışlar ve iddialar haftanın her günü oynanıyor. Hangi din buna izin veriyor? 2017 yılında 810 milyon dolar bu oyunlara yatırıldı. 2018 yılında ise bu rakam 813 milyon dolara çıktı. En büyük vergi kalemleri kumar, alkol, faiz ve tütün oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütçesi artık bunlar oldu. Şans oyunlarının reklamı yapılıyor. Ortada dindar nesil, yerli ve milli bir durum yok." diye konuştu.HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da binlerce gencin var olan sisteme ve uygulamalara itiraz ettiği için hapishanelerde olduğunu, gençlerin yurt dışına çıkarak orada bir gelecek kurmak istediklerini iddia etti.Devletten burs alan öğrencilerin borçlarını ödeyemediğini ileri süren Katırcıoğlu, "Patronların borçları siliniyor ama bu öğrencilerin borçlarına ilişkin bir şey yapılmıyor. 1 milyona yakın kredi kullanmış, 300 bine yakın öğrenci kredilerini ödeyemiyor. Öğrenciler her gün icra ile uğraşıyor." şeklinde konuştu.MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek veren Türk sporcularına karşı Avrupa ülkelerinin verdiği tepkiye değindi.Türk sporculara verilen tepkinin Türklere ve Müslümanlara karşı önyargıdan kaynaklandığını anlatan Kalaycı, "Sporcularımızın asker selamına karşı gösterilen tepki, İslam'a ve Türk milletine karşı bir küstahlıktır. Fransız sporcu asker selamı verince iyi, Türk sporcu asker selamı verince kötü oluyor, bu iki yüzlülüktür." değerlendirmesinde bulundu.Kalaycı, Türkiye'de her alanda sporcunun yetişmesi için gerekli alt yapının oluşturulması ve spor tesisi kapasitesinin arttırılması gerektiğini, çocukların, mümkün olduğu kadar erken yaşlarda spora yönlendirilerek yeteneklerine göre bilimsel metodlarla yetiştirilmesi gerektiğini aktardı.AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, sporun farklı görüş ve renkten herkesi birleştiren bir rolü olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora çok büyük önem verdiğine işaret eden Cora, şöyle konuştu:"Türk sporunun kanseri olarak nitelendirdiğimiz tribün terörüne karşı, sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımızın kararlı ve uyumlu çalışması sonucunda önemli bir başarı elde edilmiştir. Bu kararlılık sayesinde kanserin yayılması durdurulmuştur. Bu terör gündemimizden çıkmıştır."Cora, amatör spora kaldıraç işlevi gören sessiz devrimlerin yapıldığını, TRT Spor 2 kanalının açılmasının bu yönde atılmış önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sporun gelişmesine yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığını kaydeden Cora, Türkiye'nin alt yapıya yapılan yatırımlarla olimpiyat yarışlarının düzenlenebileceği bir ülke konumunda olduğunu bildirdi.İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, işsizlik sorununa değinerek "Türkiye'de 1 milyon 100 binden fazla üniversite mezunu işsiz genç var. 5 milyon kişinin kredi ve yurtlara borcu olduğu biliniyor. Mevzuata göre mezun olan öğrenciler sigortalı bir işe girinceye kadar borçlarını erteleyebilir ancak 2 yılın sonunda faizi ile birlikte ödemek zorundalar. İşsizliği göz önüne aldığımızda ve asgari ücretlileri de düşündüğümüzde bu borcun ödenmesi çok zor." değerlendirmesinde bulundu.Gençlerin umutlarının tükendiğini öne süren Sunat, şunları kaydetti:"Burada büyük mağduriyetler var, mezun gençlerimize hem iş bulamıyoruz hem de okuyabilsinler diye verdiğimiz kredilerin faizini istiyoruz. Yandaş işadamlarının borçları siliniyor ama işsiz gençlerimizin faizlerine kaynak ayrılamıyor. Suriyelilere 40 milyar dolar ayrılıyor ama gençlerimize kaynak ayıramıyoruz. Saraya yılda 1 milyar harcanıyor ama kirada oturan işsiz genç bütçeye yük oluyor. Böyle bir şey olmaz. Bu doğru değil."