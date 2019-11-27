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2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0

Türkiye'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de düzenlenen 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. Raunt'ta mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

27.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:352020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0
'nin ev sahipliğinde 'de düzenlenen 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. Raunt'ta mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçında 'ı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonun ikici gün maçında Türkiye ile Bulgarsitan karşılaştı. Kurtdereli Salonu'nda yapılan maçta, taraftarların büyük desteğini gören Türkiye karşılaşmayı 25-14, 25-14, 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı. Maçın ardından taraftarlar tarafından tribünlere çağrılan milli takım oyuncusu Pelin Eroktay, arkadaşlarıyla beraber üçlü çektirdi.
Öte yandan şampiyonanın ikinci gün ilk maçında Sırbistan Yunanistan'ı 3-1 yendi.
(İHA)

Bulgaristan, Balıkesir, Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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