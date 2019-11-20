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2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: VakıfBank: 2 - Scandicci: 3

2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 21-25, 25-19, 25-13, 15-25 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

20.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:202020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: VakıfBank: 2 - Scandicci: 3
2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 21-25, 25-19, 25-13, 15-25 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.
CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, 27 Kasım Çarşamba günü deplasmanda 'nın Nova KBM Branik Maribor takımına konuk olacak.
Salon: VakıfBank Sarayı
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar, Rasic, Haak, Gabi, Zehra, Gizem (L) (Cansu, Melis, Pınar, Gözde)
Scandicci: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Carraro, Slöetjes, Milenkovic)
Setler: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15
Süre: 16 dakika (27,26,21,24,18)
(İHA)

Slovenya, Güncel

Kaynak: İHA

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