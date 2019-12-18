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2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında, Polonya ekibi Budowlani Lodz'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, üçte üç yaparak grubundaki liderliğini sürdürdü.

18.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:062020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3
2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında, ekibi Budowlani Lodz'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, üçte üç yaparak grubundaki liderliğini sürdürdü.

Salon: Lodz Sport Arena

Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves, Vladimir Oleynik

Budowlani Lodz: Lewandowska, Nowicka, Leys, Smieszek, Baczynska, Twardowska, Stenzel (L), Maciagowski, Baldyga, Pencova.

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Lloyd, Beyza, Kim, Boskovic, Gibbemeyer, Simge (L), Hande, Yasemin.

Setler: 0-3 (17-25, 16-25, 22-25)

Süre: 77 dakika (25, 24, 28) - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Polonya, Spor

Kaynak: İHA

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