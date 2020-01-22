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2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4. maçında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'a konuk oldu.

22.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:132020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Fenerbahçe: 3
Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4. maçında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'a konuk oldu. Mücadeleyi 25-20, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazanan sarı-lacivertlier grubundaki üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 10'a yükseltti.

Salon: Lodz Arena

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Andrei Zenovich (Rusya)

Budowlani Lodz: Kraiduba, Twardowska, Pencova, Nowicka, Leys, Smieszek, Stenzel (L) (Baldgya, Lewandowska, Baczynska)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Thompson, Aylin (L), Melis (L)

Setler: 20-25, 21-25, 22-25

Süre: 73 dakika (24,22,27) - İSTANBUL

Fenerbahçe, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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