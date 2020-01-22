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2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak dörtte dört yaptı.

22.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:102020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0
2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında ekibi LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak dörtte dört yaptı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aleksander Sikanjic, Vlastimil Kovar

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Gibbemeyer, Simge (L), Ergül, Melis.

LP Salo: Czakan, Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Rautiainen (L), Piesanen, Ternava.

Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-13)

Süre: 62 dakika (22, 21, 19) - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Finlandiya, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

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