2020 CEV Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları nerede? 2020 Yaz Olimpiyatları nedir?

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri 7-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlendi. Turnuvanın yarı final karşılaşmasında rakibi Polonya'yı 3-2 yenerek finale yükselen Filenin Sultanları, final maçında Almanya ile karşılaştı. Finalde Almanya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı. 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Yaz Olimpiyatları nedir? 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları nerede?

2020 CEV TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Avrupa Kıta Elemeleri'nin bugün gerçekleştirilen final karşılaşmasında rakibi Almanya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ikinci kez olimpiyat oynayacak.

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları 24 Temmuz – 9 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak.

2020 CEV TOKYO OLİMPİYATLARI NE NEREDE?

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.

2020 YAZ OLİMPİYATLARI HAKKINDA

2020 Yaz Olimpiyatları ya da resmi adıyla XXXII. Yaz Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları'dır. 7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires'te yapılan 125. IOC oturumunda Tokyo ev sahibi şehir olarak ilan edildi. Tokyo aynı zamanda 1964 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapmıştı.

Tokyo 16 Temmuz 2011 tarihinde Japon Olimpiyat Komitesi tarafından seçildi ve 2020 Oyunları için Japonya aday şehir olduğu teyit edildi. 77.000 Tokyo Olimpiyat Stadı'nı olimpiyat için kullanacakları duyuruldu. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı.

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi, Türkiye'nin oyunlara aday olacağını 7 Temmuz 2011 tarihinde açıklamıştır. Adaylık, resmî olarak 13 Ağustos 2011 tarihinde Türkiye başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmiştir. Erdoğan, 86.000 kişilik Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun üstünün tamamen kapatılacağını belirtti. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı.

Madrid 1 Haziran 2011 tarihinde İspanyol Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu tarafından aday gösterildi. 70.000 kişilik Madrid Olimpiyat Stadı'nı olimpiyat için kullanacakları duyuruldu. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı. Yarı finalde elendi.

23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için elendi.

Bakü 1 Eylül 2011 tarihinde Azerbaycan Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu tarafından aday gösterildi. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından elendi.

Roma 19 Mayıs 2010 tarihinde İtalyan Millî Olimpiyat Komitesi tarafından aday gösterildi.