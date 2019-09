"2020'de 6 milyon İranlı turist Türkiye'yi ziyaret edecek"

İranlıların ülkelerindeki resmi tatil ve izin dönemlerinde en çok tercih ettiği ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye 'ye, 2020'de 6 milyonu aşkın İranlı turistin gelmesi öngörülüyor.Komşu ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar, tanıtım çalışmaları ve ziyaretçilere gösterilen yakın ilgi, her yıl Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısının artmasını sağlıyor.Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın gözde ülkelerinden Türkiye'de tatil yapan İranlı turistler, başta Van olmak üzere birçok ilde otellerdeki doluluğu yüzde 100'e çıkarıyor, yaptıkları alışverişle esnafa "can suyu" oluyor.İki ülke arasındaki dostluk, yapılan anlaşmalar ve uygun tatil imkanları sayesinde geçen yıl yaklaşık 5 milyona ulaşan İranlı turist sayısının, 2020'de 6 milyonu aşması bekleniyor."İranlılar kıyı bölgelerini tercih ediyor"Van'da düzenlenen fuar kapsamında kente gelen İran Bilimsel Ekoturizm Başkanı Farid Javaherzadeh, Türkiye'nin, İran için en önemli turizm merkezi konumunda olduğunu söyledi.İki ülke arasındaki ilişkilerin daha çok gelişmesini istediklerini anlatan Javaherzadeh, şöyle konuştu:"Türkiye'nin hem Müslüman bir ülke oluşu hem de İran halkının Türkiye'ye sevgisi turist sayısını her yıl artırıyor. 2020'de Türkiye'ye gelecek turist sayısının yüzde 20 artarak 6 milyon 200 bin kişiye ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye'ye gelen İranlılar daha çok kıyı bölgelerini, deniz kenarlarını tercih ediyor. Van, İranlılar için gezilecek yeni bir yer. Vatandaşlarımız Van'ın tarih, doğa ve turizm zenginliğini fazla bilmiyor. Bu nedenle hem bizim hem de Türkiye'nin Van'ı çok iyi tanıtması gerekiyor. Bir kent ne kadar çok tanıtılırsa oraya giden ziyaretçi sayısı da fazla olur."Türklere de tatil için kadim tarihiyle ilgi çeken İran'ı ziyaret etmeleri çağrısında bulunan Javaherzadeh, Türkleri en iyi şekilde misafir ederek ülkeyi gezdirmeye hazır olduklarını kaydetti."Demir yoluyla 40 bin turist getireceğiz"Raja Demiryolu Taşımacılığı Şirketi temsilcisi Mehrdad Naseri, İran ile Türkiye arasında tekrar başlayan Tahran-Ankara ve Tahran-Van tren seferleri sayesinde turist sayısının artacağını dile getirdi.Gelecek yıl trenle 40 bin yolcuyu İran'dan Türkiye'ye taşımayı hedeflediklerini belirten Naseri, "Van'da turizm şirketleriyle görüşmelerimiz oldu. İranlı turistleri başka şehirlere götürmeyi konuştuk. İstanbul'a kadar seferlerimiz olacak. Türkiye'de çok güzel yerler, çok güzel şehirler var. Önümüzdeki dönemde taşıyabildiğimiz kadar yolcuyu Türkiye'ye getireceğiz." diye konuştu.İran Turizm Kongresi yetkilisi Esedi İbrahim de iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağının İranlı turistleri daha çok Türkiye'ye yönlendirdiğini söyledi.Türkiye ile tarihi bir geçmişe sahip olduklarını anlatan İbrahim, "İran halkı buraya gelince tarihi mekanları da ziyaret ediyor. Mevlana Türbesi Konya'da, Mevlana'nın yakın dostu Şems-i Tebrizi'nin mezarı ise İran'da. Bu iki önemli şahsiyetin dostluğu ülkeler arasındaki ziyaretlerle devam ediyor. Daha çok İranlı turistin Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Farsça ve İngilizce konuşan kişi sayısı çok az burada. Bu da turistleri biraz zorluyor. Bunu aşarsak daha fazla İranlı turist Türkiye'ye gelecektir." ifadelerini kullandı."Türkiye'yi çok seviyoruz"İran'dan ailesiyle Van'a gelen Emin Aslan ise "Türkiye çok güzel. Her yıl tatil için Van'a geliyoruz. Burayı, Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada alışveriş yapıyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. İnsanlar çok iyi, bize yakın ilgi gösteriyor." dedi.