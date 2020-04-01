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2020'de gerçekleşmeyen bir bu kalmıştı! Dünyaya meteor düştü

Felaketlerle başlayan 2020 yılında, 'olmaz' denilen bir olay daha gerçekleşti. Nijerya'nın Akure kentinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 100'den fazla bina, okul ve kilise yıkıldı. Bölge halkı, patlamanın meteor düşmesi nedeniyle oluştuğunu iddia etti. Söz konusu bölgede dev bir çukurun oluştuğu görüldü.

01.04.2020 07:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:12

Nijerya 'nın Ondo eyaletinin başkenti Akure'de meydana gelen patlamada 100'den fazla bina, okul, kilise yıkıldı. Yerel kaynaklar patlamanın meteor düşmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bölgede dev bir çukurun oluştuğu görüldü.

Cumartesi sabahı Ondo Eyaletinin başkenti Akure'de meydana gelen patlamada 100'den fazla bina, okul, kilise yıkıldı. Akure Havalimanı'na yakın bir lokasyonda meydana gelen olay, Eleyowo topluluğunun birçok sakinini etkiledi ve bölgedeki bir kiliseyi ve bir okulu tamamen yok etti.

2020'de gerçekleşmeyen bir bu kalmıştı! Dünyaya meteor düştü

YEREL HALKIN İDDİASI: METEOR DÜŞTÜ

Kilise binasında yaşayan bireylerin yaralandıkları söylenirken bazıları halk tarafından kurtarıldı. Birçoğu olayın bomba patlaması olduğunu söylerken, diğerleri bunun uzaydan dünyayı yıkıcı etkilerle vuran bir meteor parçası olması gerektiğini söyledi.

Bölgede oluşan derin çukurun, olayın bir patlama olduğu iddiasını çürüttüğü ileri sürüldü. Bu nedenle olayın bir meteor düşmesi olabileceği iddia edildi.

BİR DİĞER İDDİA: PATLAYICI TAŞIYAN KAMYON İNFİLAK ETTİ

Olaya ilişkin başka bir iddia ise patlayıcı taşıyan bir kamyonun infilak ettiği yönünde. İddialara göre söz konusu kamyon patlamanın ardından kuma gömüldü.

2020’de gerçekleşmeyen bir bu kalmıştı! Dünyaya meteor düştü
Etiketler: Nijerya, Dünya, Güncel

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Dünyaya dev meteor düştü
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