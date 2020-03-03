2020'de Yirmi Yedincisisi Düzenlecek İzmir Avrupa Caz Festivali'nde

Luiza Zan, Romen cazının en önemli seslerinden biridir. Sanatçının sıcak ve heybetli sesi, üstatlığı ve zarafetiyle şarkı söyleme sanatın alanındaki klişe ve ön yargılarını hafifçe kırar.

Değerli sanatçı, yerel caz yarışmalarında çok sayıda ödül kazandı. Zamanla rekabet tutkusu o kadar güçlü oldu ki, Temmuz 2014'te Avrupa 'nın en eski ve dünyanın en çok beğenilen festivallerinden biri olan İsviçre Montreux Caz Festivali'ne katılarak, prestijli Shure Caz Ses Yarışması'nda ikincilik ödülüne laik görüldü.

İaşi George Enescu Sanat Üniversitesi, Prof. Marie-Jeanne Stoia sınıfında lied-oratoryo bölümünden mezun oldu. Müzikal eğitimine paralel olarak, tanınmış müzisyenlerin düzenledikleri atölye çalışmalarına ve masterclass'lara sürekli katıldı. Amerikalı saksafoncu Rick Condit ve Amerikalı piyanist Armen Donelian'dan caz eğitimi aldı. Temmuz 2004 yılında Slang grubuyla birlikte Altın Geyik Festivali'nde ses performans dalında verilen birincilik ödülüne laik görüldü.

Tutkulu ve hassas, ateşli ve anlayışlı. Luiza'nın müzikal yorumu bu kelimelerle özetlenebilir. Repertuvarında; Billie Holliday, Ella Fitzgerald, Kurt Elling, Dianne Reeves ve özellikle Nat "King" Cole'tan esinlenen New Jazz, Aretha Franklin, Chakka Khan, Erykah Badu'dan esinlenen Soul & funk, D'Angelo, Angie Stone, Bilal'den esinlenen Hip hop & R&b bulunmaktadır. Repertuvarı, güçlü ve heyecan verici bir sesin özelliklerini ön plana çıkarmaktadır.

"Carambol", "Happy Circus" (HBO yapımı) ve "Maria" (Mart 2013'te Lucarno festivalinde "en iyi belgesel film" kategorisinde aday gösterilen) sinema yapımları için film müziği besteledi.

Yurtiçinde ve yurtdışında, tiyatrolar, kulüpler ve festival sahnelerinde benzersiz müzik şöleni sunan Luiza Zan, ayrıca tiyatro müziği ve çok sayıda TV reklamı için de müzik besteledi.

Michael Acker - kontrbas, "Johannes Honterus" Teorik Lisesi'nden mezun olduktan sonra Braşov'daki Halk Sanat Okulu'nda, elektrik bas eğitimi aldı. Prof. Dan Pavelescu'den uyum dersleri ve müzik teorisi üzerinde çalışarak eğitimine ek katkı sağlamıştır. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında öğretmenleri Tibor Barna (kontrbas) ve Robert Benko (kontrbas) rehberliğinde, Sfântu Gheorghe'de düzenlenen caz ve doğaçlama müzik kamplarına katılmıştır. 2010 ve 2011 yıllarında Toth Viktor (saksafon) tarafından düzenlenen Caz atölyelerine katılmıştır. 2008 yılında Bükreş Ulusal Müzik Üniversitesi'nde Caz/ Müzik bölümünde eğitim almaya başlıyor. Şubat 2011'den beri Mircea Tiberian, Ana-Cristian Leonte ve Vlad Popescu ile birlikte Ballads & Blues Projesi'nin üyesidir. 2004, 2007, 2011 yılında vokal enstrümantal topluluk "Canzonetta" ile birlikte Almanya, Avusturya, İsviçre turnelerine katıldı. Önemli caz müzisyenleriyle işbirliği yaptı, Romanya'da düzenlenen çok sayıda önemli festivallere katıldı, aralarında: - Bükreş "George Enescu Festivali" ("Accord Vibes" ve "Develt Radyo Çocuk Korosu" ile birlikte); Vama Veche "Etnica"(Ana-Cristina Leonte ile birlikte); Temeşvar "Kamo Blues-Jazz Galası" ("Dan Alex Mitrofan Quartet" ile birlikte); Braşov "Romen Caz Günleri" ("New Wave Trio" ve "Mircea Tiberian New Trio" ile birlikte) bulunmaktadır.

Albert Tajti, Romanya'nın temsili caz piyanistlerinden biridir. Müzik eğitimine ilkokul yıllarından itibaren başladı ve aynı dönemde caz müziğine olan tutkusunu keşfettikten sonra, tüm sanatsal geleceğini bu yönde yoğunlaştırmaya çevirdi.

2004 yılında Albert Tajti, hem orkestra hem de bestecilik yapısı açısından müzikal bilgilerini derinleştirmek için Cluj'daki "Gheorghe Dima" Müzik Akademisi'nin Müzik Kompozisyonu bölümünde eğitim almaya başladı. Üniversite eğitimi sırasında çeşitli caz projelerine katıldı ve müzikal ufuklarını genişletmek için çok sayıda kurs ve yarışmaya dahil oldu. Bunlardan biri, Profesör Mircea Tiberian rehberliğinde müzikal eşlik ve solistlerin özel eğitimi için düzenlenen ICon Arts kursları olmaktadır.

Albert Tajti, hem eşlik eden hem de besteci ve aranjör olarak, Romanya'nın en iyi caz müzisyenleriyle, oldukça başarılı bir şekilde işbirliği içerisinde bulunmaktadır.

Üç caz müzisyeninin sunacakları kaliteli müzik şölenine katılacak, İzmir 'de bulunan müziksever dinleyiciler için hazırlanan program Jazz Fuzz tarzındadır.

Luiza Zan'ın, Albert Tajti ve Michael Acker ile birlikte önerdikleri bu özel akustik yaklaşımı, standart caz repertuarındaki tanınmış parçalara karmaşık elektronik bileşenlerin eklenmesini içermektedir. Bu yaklaşım, klasik caz sesini canlandırmak, yeniden kalibre etmek amacıyla iyi bilinen parçalara bazen sert veya asidik sesler getirmektedir.

Başarılı üç sanatçı, caz standartlarına ek olarak bazı Romen şiir eserleri sahneye getirecekler. İzmir'de bulunan caz severleri, Mihai Eminescu'nun şiirleri olan "Mavi Çiçek" ve "Göl" veya Richard Oschanitzky'nin "Aşkımız" adlı eserinin orijinal müzik düzenlemelerini dinleyebilecekler.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, bir dizi önemli Avrupa kurumları bu yıl düzenlenen festivalde bazı caz gruplarının katılımını destekleyerek, Avrupa kültürel işbirliğinin güzel bir örneğini sunmaktadır: İzmir İtalyan Kültür Enstitüsü, Fransız Enstitüsü, İsviçre Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü, İstanbul Avusturya Forumu vs.

1994 yılında itibaren her yıl düzenlenen İzmir Avrupa Caz Festivali, Europe Jazz Neywork üyesidir. Festivalin diğer önemli ortakları arasında, Türkiye'de bulunan Avrupa kültür enstitüleri, İzmir'de bulunan Avrupa devletlerinin konsoloslukları, yerel şirketler ve yerel yönetimler yer almaktadır.

Festivalin ana organizatörü olan İKSEV (İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı), İzmir'deki en önemli kültür operatörüdür. Avrupa Caz Festivali ve İzmir Festivali, İKSEV tarafından düzenlenen iki önemli etkinlik olup, kentin en değerli ve en çok beklenen kültürel etkinlikleridir. Festival, Ege kıyılarındaki caz severlere, türün tüm çeşitlerinde deneysel caz, elektronik caz, çağdaş Avrupa cazının örneklerini sunmaktadır.

İstanbul "Dimitrie Cantemir" Romen Kültür Merkezi olarak, prestijli İzmir Caz Festivali ile beşinci kez işbirliği içerisinde bulunmaktayız. Böylelikle, yıldan yıla organizatörlere sunduğumuz değerli sanatçılar sayesinde, festival programında sabırsızlıkla beklenen bir isim olmayı, sevilen ve takdir edilen bir imajı yaratmayı başardık.