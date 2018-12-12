12 Aralık 2018 Çarşamba 12:29



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:29

2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası (JWOC 2020), 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Doğu Marmara Kalkınma Ajansından (MARKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF), 5 Temmuz 2017'de şampiyonayı düzenleme hakkını Türkiye'ye verdi.Kocaeli'de gerçekleştirilecek şampiyonanın hazırlık çalışmaları sürüyor.MARKA, Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek ve 800'ü milli olmak üzere 2 bin 500 sporcunun yarışacağı etkinlik kapsamında, ayrıca uluslararası Kocaeli kupası yarışması düzenlenecek.Yarışmaya hazırlık sürecinde, 2019 yılı ağustos ve ekim ayları ile 2020 yılı mart ayında resmi antrenman kampları da gerçekleştirilecek.Orta mesafe eleme ve finali, uzun mesafe ile takım yarışmaları gerçekleştirilecek organizasyonda, Yörük yerleşimlerinin bulunduğu Gebze ilçesi kuzey bölgesindeki etapların bir bölümü, "Yörük" temasıyla yapılacak.Organizasyonun tanıtımı için MARKA'da gerçekleştirilen toplantıya, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, İl Temsilcisi Ali Günal Erdem, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cihat Acar, İl Tertip Komitesi Genel Sekreteri Hikmet Kanca ve Gebze Yörük Türkmen Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri katıldı.