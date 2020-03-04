2020 emekli promosyonları ne kadar oldu? Bankaların 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?

Emekliler, 2020 emekli promosyonlarının belli olmasıyla 2020 promosyon ötmelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2020 Emekli promosyonları ne zaman yatacak sorusunun sıkça sorulmaya başladığı bu günlerde bankaların 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar ve Emekli promosyonlar ne zaman verilecek gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

2020 EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

SGK ile Ziraat Bankası'nın imzaladığı protokole göre, emekliler yeni dönemde 500 ila 750 lira arasında promosyon alacak.

1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak.

1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira promosyon ödemesi alacak.

2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak.