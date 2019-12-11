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2020 Erkekler CEV Kupası: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Dukla Liberec: 1

2020 Erkekler CEV Kupası'ndaki Türk ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, son 32 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Çekya ekibi Dukla Liberec'i 3-1 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

11.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:152020 Erkekler CEV Kupası: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Dukla Liberec: 1
2020 Erkekler CEV Kupası'ndaki Türk ekiplerinden HDI , son 32 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Çekya ekibi Dukla Liberec'i 3-1 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.
Bu yıl Türkiye'yi 2020 Erkekler CEV Kupası'nda temsil eden Filenin Aslanları, CEV Cup 16'lı finaller ilk maçında Dukla Liberec'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray HDI Sigorta baştan sona önde götürdüğü ilk seti 25-18 kazandı ve setlerde 1-0 öne geçti. İkinci set karşılıklı sayılara sahne oldu. Setin sonuna doğru farkı açan konuk ekip seti 20-25 önde tamamladı ve setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sete etkili bir şekilde başlayan Aslan, oyun üstünlüğünü set boyu sürdürerek seti 25-17 kazandı ve setlerde durumu 2-1 yaptı.
Dördüncü ve son sette de etkili oyununu sürdüren Filenin Aslanları seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.
Dukla Liberec - Galatasaray HDI Sigorta CEV Cup 16'lı finaller rövanş maçı 19 Aralık Perşembe günü TSİ 20.00'de Liberec şehrindeki Dukla Salonu'nda oynanacak.
(İHA)

Galatasaray, Sigorta, Güncel

Kaynak: İHA

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