Haberler » Spor » 2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapacak - Spor

2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapacak

Basketbolda 2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği, Bursa'dan Konya'ya alındı.

23.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:522020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapacak
Basketbolda 2020 FIBA 18 Yaş Altı Şampiyonası'nın ev sahipliği, 'dan 'ya alındı.
FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, şampiyonaya ev sahipliği yapacak kentin Bursa'dan Konya'ya alınması yönünde Basketbol Federasyonundan talep geldiği belirtildi.
FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantıda alınan kararla, söz konusu talebin oy birliğiyle kabul edildiği ve 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya Konya'nın ev sahipliği yapacağı ifade edildi.
Türkiye'nin ev sahipliği kontenjanından katılacağı şampiyonada ilk 5 arasına girecek ülkeler, 2021 FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılmaya hak kazanacak.

Türkiye, Avrupa, Bursa, Konya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:04  Maçın ardından
21:52  Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının ardından
21:37  Mehmet Özdilek: "Biz kupada eleneceksek böyle elenmeliydik"
21:41  Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun harcama limiti kararı için açıklama!
21:40  Fenerbahçe'den TFF'nin kararlarıyla ilgili açıklama
23.01.2020 22:08:54