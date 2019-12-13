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2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta Tenerife'de düzenlenecek

2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenecek.

13.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:182020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta Tenerife'de düzenlenecek
2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta 'nın Tenerife kentinde düzenlenecek.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda NBA Gelişim Ligi şampiyonu Rio Grande Valley Vipers (ABD), FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Virtus Bologna ( ), FIBA Amerika Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen San Lorenzo de Almagro ( ) ve ev sahibi Iberostar Tenerife (İspanya) takımları mücadele edecek.
Dörtlü Final formatıyla düzenlenecek organizasyonda müsabakalara Pabellon Insular Santiago Martin ev sahipliği yapacak. Turnuvada 7 Şubat'ta yarı final, 9 Şubat'ta ise final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak.

Arjantin, İspanya, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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