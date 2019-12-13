2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta Tenerife'de düzenlenecek

2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta İspanya
'nın Tenerife kentinde düzenlenecek.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda NBA Gelişim Ligi şampiyonu Rio Grande Valley Vipers (ABD), FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Virtus Bologna ( İtalya
), FIBA Amerika Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen San Lorenzo de Almagro ( Arjantin
) ve ev sahibi Iberostar Tenerife (İspanya) takımları mücadele edecek.
Dörtlü Final formatıyla düzenlenecek organizasyonda müsabakalara Pabellon Insular Santiago Martin ev sahipliği yapacak. Turnuvada 7 Şubat'ta yarı final, 9 Şubat'ta ise final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak.