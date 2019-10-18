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2020 G7 Zirvesi Trump'ın golf tesisinde yapılacak

G7 Zirvesi, ABD Başkanı’na ait Florida’daki Trump National Doral Miami Resort otelinde düzenlenecek.

18.10.2019 18:422020 G7 Zirvesi Trump'ın golf tesisinde yapılacak
2020'de düzenlenecek G7 zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki golf merkezlerinden birinde gerçekleşecek. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney yaptığı açıklamada, 2020 Haziran ayında düzenlenecek toplantının "Bu zirve için en iyi fiziksel tesis" dediği Miami yakınlarındaki Trump Ulusal Doral Golf Resort'ta yapılacağını belirtti.

"Trump'ın tesislerinin reklamını yapmak istediğini" söyleyen Demokratlar ise bu seçimden ötürü Amerikan Başkanını, makamını kötüye kullanmakla suçladı. Eleştirilere cevap veren Mulvaney ise Başkan Trump'ın görevi boyunca işlerini sürdürmediğini ve çocuklarına devrettiğini dile getirdi.

Fakat Trump özellikle Ukrayna soruşturması nedeniyle Demokratlar tarafından oldukça sert bir dille eleştiriliyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Florida, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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