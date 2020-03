2020 Game Developers Choice Awards Kazananları Açıklandı

GDC 2020 (Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020) ertelenmiş olabilir ama konferans kapsamında düzenlenen Game Developers Choice Award 2020 (Oyun Geliştiricilerinin Seçimi Ödülü 2020) töreni, yaşanan ertelenmeden etkilenmedi. Etkinliğin canlı olarak yayınlanması ile ödüller sahiplerini buldular.Ödüller En İyi Başlangıç, En İyi Tasarım, Yenilik Ödülü, En İyi Mobil Oyunu, En İyi Hikaye Anlatımı ve Yılın Oyunu dahil on farklı kategoriye dağıtıldı. Untitled Goose Game, Death Stranding, Control, Sekiro: Shadows Die Twice ve Outer Wilds gibi güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak, bu sene ikinci kez Yılın Oyunu ödülünü kapmayı başardı. Control ise En İyi Ses, En İyi Teknoloji ve En İyi Görsel Sanat kategorilerinde ödül alarak en fazla ödüle konan oyun oldu.Kazananların tam listesi için aşağıya bakabilirsiniz.En İyi SesDeath Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)Control (Remedy Entertainment/505 Games)Untitled Goose Game (House House/Panic)Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)En İyi AçılışZA/UM (Disco Elysium)Mobius Digital (Outer Wilds)William Chyr Studios (Manifold Garden)Foam Sword Games (Knights and Bikes)Chance Agency (Neo Cab)En İyi TasarımBaba Is You (Hempuli)Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision Publishing, FromSoftware)Untitled Goose Game (House House/Panic)Yenilikçilik ÖdülüUntitled Goose Game (House House/Panic)Disco Elysium (ZA/UM)Baba Is You (Hempuli)Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)En İyi Mobil OyunSayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)What the Golf? (Triband Productions/The Label Limited)Grindstone (Capybara Games)Sky: Children of the Light (thatgamecompany)Call of Duty: Mobile (TiMi Studios/Activision)En İyi Hikaye AnlatımıDisco Elysium (ZA/UM)Control (Remedy Entertainment/505 Games)Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)The Outer Worlds (Obsidian Entertainment/Private Division)Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)En İyi TeknolojiDeath Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Control (Remedy Entertainment/505 Games)Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)Apex Legends (Respawn Entertainment/Electronic Arts)Noita (Nolla Games)En İyi Görsel SanatControl (Remedy Entertainment/505 Games)Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision)Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)Disco Elysium (ZA/UM)En İyi Sanal Gerçeklik/ Arttırılmış Gerçeklik OyunuVader Immortal (ILMxLAB/Disney)Blood & Truth (SCEE Studio London/Sony Interactive Entertainment)Asgard's Wrath (Sanzaru Games/Oculus Studios)Boneworks (Stress Level Zero)Pistol Whip (Cloudhead Games)Yılın OyunuDeath Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Control (Remedy Entertainment/505 Games)Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision)Untitled Goose Game (House House/Panic)Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)

Kaynak: Tamindir