62. Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta ünlü Staples Center'da düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. Tüm dünyanın ilgi odağı olan gece sonrası 2020 Grammy Ödülleri kazananları 62. Grammy Ödülleri sahipleri kimler sorularının yanıtları merak edildi.
2020 GRAMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLARI
En İyi Şarkı: Bad Guy, Billie Eilish & Finneas O'Connell
En İyi Kayıt: Bad Guy, Billie Eilish
En İyi Yeni Sanatçı: Billie Eilish
En İyi Pop Albüm: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?,Billie Eilish
En İyi Müzik Video: Old Town Road, Lil Nas X & Billy Ray Cyrus,
En İyi Country Performans: Ride me Back Home, Willie Nelson
En İyi Prodüktör: Finneas O'Connell
En İyi Solo Pop Performans: Truth Hurts, Lizzo
En İyi Grup Pop Performans: Old Town Road, Lil Nas X featuring Billy Ray
En İyi Rock Albümü: Social Cues, Cage the Elephant
En İyi Rock Performans: This Land, Gary Clark Jr.
En İyi Rock Şarkı: This Land, Gary Clark Jr. &Gary Clark Jr.
En İyi Alternatif Müzik Albümü: Father of the Bride, Vampire Weekend
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm: Look Now, Elvis Costello & the Imposters
En İyi Rap Şarkı: A Lot, Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White
En İyi Rap Albümü: Igor, Tyler, the Creator
En İyi Rap Şarkı Performansı: Higher, DJ Khaled feat. Nipsey Hussle & John Legend
En İyi Rap Performans: "Racks in the Middle, Nipsey Hussle feat. Roddy Ricch & Hit-Boy
En İyi R&B Albümü: Ventura, Anderson Paak
En İyi R&B Performans: Come Home, Anderson Paak feat. André 3000
En İyi R&B Şarkısı: Say So, PJ Morton, PJ Morton Feat. JoJo
En İyi Geleneksel R&B Şarkısı: Jerome, Lizzo
En İyi Dans Kaydı: Got to Keep On, The Chemical Brothers
En İyi Dans/Elektronik Albüm: No Geography, The Chemical Brothers
En İyi Country Şarkısı: Bring My Flowers Now, Brandie Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker
En İyi Country Solo Performans: Ride Me Back Home, Willie Nelson
En İyi Country Grup Performansı: Speechless, Dan + Shay
En İyi Country Albümü: While I'm Livin, Tanya Tucker
En İyi Latin Pop Albümü: #Eldisco, Alejandro Sanz
En İyi Latin Alternatif, Rock Albümü: El Mal Querer, Rosalía
En İyi Metal Performans: 7empest, Tool
En İyi Dünya Albümü: Celia, Angelique Kidjo
En İyi Caz Vokal Albümü: 12 Little Spells, Esperanza Spalding
En İyi Soundtrack Albümü: A Star Is Born, Lady Gaga & Bradley Cooper
En İyi Soundtrack Şarkı: Chernobyl, Hildur Gu?nadóttir
En İyi Müzik Filmi: Homecoming, Beyoncé
En İyi Orkestra Performansı: Norman: Sustain, Gustavo Dudamel, (Los Angeles Philharmonic)
En İyi Klasik Albüm: Marsalis: Violin Concerto; Fiddle Dance Suite, Nicola Benedetti; Cristian Macelaru, (Philadelphia Orchestra)
En İyi Komedi Albümü: Sticks & Stones, Dave Chappelle