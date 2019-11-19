2020 Hac kayıtları başladı mı? Hac ön kayıt nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Hac fiyatları 2020 Diyanet

Hac başvurusu ne zaman araştırılırken, 2020 yılında ilk kez hacca gidecek adaylar için de hac ön kayıt başvuruları devam ediyor. Yayımlanan kılavuzda, 2020 Hac fiyatları, başvuru kriterleri, hac ön kayıt başvuru aşamaları ve başvuru şartları yer alıyor. Hac başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Hac ön kayıt başvuruları ne zaman bitiyor? Ön kayıt ücretleri hangi bankaya yatıyor? Hac ön kayıt/kayıt yenileme sorgulama, Hac fiyatları Diyanet 2020…

Önkayıt/ Kayıt Yenileme işlemi sorgulamak için tıklayın...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR 2020?

2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere başvuruda bulunan adaylar için ön kayıtlar 11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresi üzerinden verilen link aracılığı ile e-Devlet sisteminden yapılacak. 2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir.

* Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

* Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hac dönüşleri: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.

Hac Başvurusu Yapmak/ Kayıt Yenilemek için tıklayın...

2020 HAC ÖN KAYIT BAŞVURU ŞARTLARI

1- İlk kez 2020 yılında hacca gitmek için başvuruda bulunacak adaylar için ön kayıt tarihleri 11 Kasım- saat: 00:01 - 13 Aralık 2019 saat: 23:59 olarak belirlendi.

2- "İlk Defa Kayıt" yaptırmak isteyenler, belirtilen bankalara başvuru parası yatırıldıktan sonra başkanlığın "www.hac.gov.tr" adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden ön kayıtlarını yapabileceklerdir.

3- Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

4- Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 5 kişiyi geçmemek üzere grup halinde kuraya girme talepleri kabul edilecektir.

5- Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olanlar, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte; mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar ise müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapmaları gerekmektedir.

6- Hacca götürülmek istenilen 0 - 12 yaş aralığındaki çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının yapılmış olması gerekmektedir. Çocuklardan da ön kayıt ücreti alınacaktır.

7- Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat eden eş veya akrabaların bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.

8- Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve ön kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

9- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını "www.hac.gov.tr" internet adresinden kontrol edebilecekler; kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, kayıt süresi içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili müftülüklerden bilgilerini düzelttirebileceklerdir.

10- Yapılacak tercihlerin bağlayıcı olacağı ve kayıt süresi bitiminden sonra konaklama türü değişikliğine izin verilmeyeceği için hacı adayları; aşağıda belirtilen hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve tahmini hac seyahat sürelerini de dikkate alarak mutlaka işaretleyeceklerdir.

11- Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde (11 Kasım - 13 Aralık 2019) müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

2020 HAC ÖN KAYIT NASIL YAPILIR ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN…

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?

Ön kayıt yapacak adaylar; Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye

Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet

bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden ön kayıtlarını yapabilecekler.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

2019 yılı için çekilen kuraya katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 11 Kasım 2019 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kaydı yenilenen adaylardan; sistemde kayıtlı konaklama türü, il, ilçe, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler, bu değişiklikleri "www.hac.gov.tr" adresinde yayınlanacak olan ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya ilgili müftülüklerden yapabilecekler.

Kayıt yenilme işlemleri başarılı olan adaylar, sistemde kayıtlı kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler veya birlikte kura birlikteliği oluşturmak isteyenler ilgili müftülüklere giderek işlemlerini yaptırabileceklerdir.

2020 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Yeni yılda hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak belirlendi ve 2020 yılı konaklama türlerine göre fiyat aralığı belirlendi. Kura sonuçları SMS yoluyla grup başlarına bildirilecek ve ayrıca, www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak veya e-devlet sisteminden öğrenilebilecek. 2020 hac fiyatları:

ODA TERCİHLİ KONAKLAMA

(Odada kalınan kişi sayısına göre) - Kişi Başı Ücret (SAR) Alt limit 15.950 = Üst limit 25.500

OTEL KONAKLAMA

(Odada kalınan kişi sayısına göre) - Kişi Başı Ücret (SAR) Alt limit 24.000 = Üst limit ise Serbest