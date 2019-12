Albayrak Grubu tarafından her yıl hat eserlerinden yola çıkarak hazırlanan "2020 Hat Takvimi"nin sergisi sanatseverlerle buluştu. Bu yıl 6. düzenlenen ve 12 hattatın yer aldığı takvime konu olan eserler, Albayrak Grubunun Zeytinburnu 'ndaki merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.Sergiye Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, hattat Mehmed Özçay, hattat sanatçıları, sanatkarlar ve davetliler katıldı. Sergide daha önceki yıllardan farklı olarak 12 farklı hattatın hazırladığı 12 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hattatların alışılmış kalıpların dışına çıkmasını hedefleyen çağdaş anlayışın da yansıdığı eserler sanatseverlerden tam not aldı. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hat sanatıyla bütünleştiği eserler, daha önce de olduğu gibi Albayrak Grubu'nun 2020 takviminin sayfalarını süsledi. Hattat Mehmed Özçay, hat sanatlarını içeren takvimlerde her sene farklı bir konu ve tema işlendiğini, bu senenin konusunun "Rabbulalemin" olduğunu söyledi."Güzel eserler ortaya çıktı"Her sene düzenli olarak yapılan organizasyonun hat sanatına bir vesile olduğunu belirten Serginin sanat danışmanı Hattat Mehmet Özçay, "Albayrak Medya Grubunun her yıl düzenlendiği bir sergi organizasyonu sebebiyle bir araya geldik. Bu seneye kadar üretilen eserler tamamen klasik yoldaydı. Bu sene farklı bir şey yapmak istediler. Günümüz çağdaş zevkine de hitap eden bir eser serisi yapalım dedik. 'Rabbulalemin' temalı ayeti kerimeden oluşan sergi yapıldı. Güzel eserler ortaya çıktı ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Klasik hat geleneği de renk unsuru yoktur. Siyah renkte kullanılır. Bugün gördüğünüz eserler sadece kalemle yazılmış eserler değildir, burada fırça da kullanılmıştır. Kimisinde değişik renkler altın ve sürme altın gibi renkler kullanılarak günümüz zevkine hitap eden eserler meydana geldi. Günümüzdeki gençlerin ilgisi fena sayılmaz. Yeterli teşvik olduğu sürece artacağını düşünüyorum. Bu geldiğimiz seviye bizim için ileriye dönük müjdeleyici teşvik edici ve ümit vericidir. Hat takvimi vesilesiyle yapılan altıncı sergi oldu" şeklinde konuştu."'Bana Elhamdülillah Rabbulalemin' denk geldi"Bu projede tek tek ayetler çekildiğini anlatan hattat Davut Bektaş, "Bu projede ayetler seçildi. 'Rabbulalemin' cümlesiyle biten ayetler bana da 'Elhamdülillah Rabbulalemin' denk geldi. Onu yazmaya çalıştım. Bir yönüyle çok kolaydı bir diğer yönüyle ise her hattatın her kesin baştan sona yazdığın bir ibare olduğu için yeni bir şey çıkarmak için çok zorlandım. En klasik üslupta çalışarak modern bir etki vermeye çalışarak bu eseri ortaya çıkardım" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL