2020 için ekonomi beklentileri değerlendirildi

Toplantıda açılışı konuşmasını yapan Atradius Türkiye Ülke Müdürü Taner Işık ekonomide 2020 beklentileri hakkında şunları söyledi: "2019 bir önceki döneme göre biraz daha hasarlı hasarlı bir yıl oldu. Bunun nedeni ise 2018'in yaz aylarında gelişen kur volatilitesinin ve sonrasında artan faizlerin, ticareti ve şirketlerin ödeme performansını olumsuz etkilemesiydi. Genel olarak 2018'in son çeyreğinde başlayan ödeme problemleri ağırlıklı olarak 2019'un ilk yarısına sarktı. Dolayısıyla alacakların tahsilatı ileri bir tarihe ertelenmiş oldu. Bu durum ister istemez alacak sigortası şirketlerini de etkiledi. 2019 yılı için bir büyümeden bahsetmek pek mümkün görünmüyor ancak gelir ve giderimizin kafa kafaya olacağını ve zarar olmayacağını öngörüyoruz."

2020 yılı için ise 2019'a göre çok daha umutlu olduklarını ifade eden Işık, enflasyonda ciddi bir düşüşün yaşanması, faiz oranlarının aşağı yönlü hareketi; en önemlisi de 2020'de ekonomide yüzde 2-3 oranlarında bir büyüme beklentisi paralelinde, enflasyonun 10 puan kadar üzerinde bir büyüme gerçekleştirebileceklerini belirtti.

2020 EKONOMİSİ BÜYÜME GÖSTERECEK

Merkez Bankası, özel bankalar, ulusal TV ve gazetelerde ekonomi yazarlığı yapmış olan tecrübeli isim Uğur Gürses de toplantıda katılımcılara 2020 yılının ekonomi beklentilerini vurgulayan önemli mesajlar verdi. Türkiye ekonomisinin görünümü üzerine bir sunum yapan Uğur Gürses, sermaye hareketleri ve kredi gelişmelerinin ışığında 2020'de ekonomisinin düşük de olsa bir büyüme patikasında seyrinin olacağını vurguladı.Gürses, ABD ile ilişkilerde yaptırım olasılığının sermaye girişlerini önlediğinin altını çizerek, 2019'un üçüncü ve son çeyreğinde biraz da baz etkisiyle ortaya çıkan toparlanmanın kalıcı bir yüksek büyümeye dönüşmesini beklemediklerini ancak 2019 yılına oranla 2020'nin daha umut veren bir ekonomi getireceğini belirtti.