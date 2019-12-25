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2020 ile Anlaşma Yaptım

Müzik sektörüne seslendirdiği hit şarkılarla yıllardır damga vuran ünlü sanatçı İzel, "Kendiliğinden Olmalı" isimli yeni albümü ve verdiği kilolarla gündemden düşmüyor.

25.12.2019 08:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:23 2020 ile Anlaşma Yaptım

Son dönemde hızla kilo veren ünlü sanatçı, zayıflamasının nedeninin mide ameliyatı olduğunu iddia edenlere sitem etti ve ekledi: 'Mide ameliyatı ile zayıfladığımı söylüyorlar. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Öncelikle sağlık açısından böyle bir şeye asla kalkışmam. Ben 2020 ile anlaşma yaptım. Müzikal anlamda üretmeye devam ediyorum. Sanat hayatımın en güzel yılının 2020 olacağına inanıyorum.' dedi.

Zayıflamasının sırrını sahneye, sevenlerinin karşısına çıkıp şarkı söylemek olduğunu vurgulayan usta sanatçı, sahnede çok mutlu olduğunu ve mutluluğun da kendisine enerji vererek zayıflamasında etkili olduğunu belirtti. , 'Beyin gücümle kendimi zayıf olduğuma inandırdım ve böylelikle kendimi rahatlattım.'diyerek bu konudaki spekülasyonlara noktayı koydu.

Sevgilim Olsa Bağırarak Haykırarak Söylerim!

Geçtiğimiz günlerde Hakan Verbiç ile sevgili olduklarına dair çıkan İzel bu iddiaları da yanıtladı. Genç şarkıcı Hakan Verbiç ile dost olduklarını ve kendisinin bu değişiminde Verbiç'in büyük katkısının olduğunu sözlerine ekledi. "Hakan benim hayatımdaki en iyi dostlarımdan biridir. Aramızda aşk yok. O benim canım arkadaşımdır. Eğer sevgilim olsa, hayatımda aşk olsa asla saklamam. Bağıra çağıra herkese ilan ederim." şeklinde konuştu.


İzel, Güncel

Kaynak: Bültenler

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