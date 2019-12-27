2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret sonrası güncel işsizlik maaşı ne kadar?

2020 asgari ücretin belirlenmesi sonrası 2020 işsizlik maaşı merak konusu oldu. Asgari ücret ile bağlantılı olan işsizlik maaşı 2020 yılı için ne kadar odluğu vatandaşların merak konusu oldu. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı yeni yılda ne kadar olacak?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 TL

En düşüş işsizlik maaşı bin 177 TL

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?

İşsizlik maaşı almak için son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ve işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olma şartı aranıyor. Alınacak işsizlik maaşının süresi de ödenen primlere göre belirliyor. Buna göre;

Son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay boyunca işsizlik maaşı veriliyor.

900 gün prim ödeyene 8 ay boyunca işsizlik maaşı veriliyor.

1080 gün prim ödeyene 10 ay boyunca işsizlik maaşı veriliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. İşsizlik maaşı işten çıkarılan vatandaşlara devlet eliyle belli süre ile ödenen geri ödemesiz ödenektir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Sigortalı bir işte çalışırken istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonra İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.trüzerinden başvurulmaları gerekmektedir.