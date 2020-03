2020 konut satışında rekor beklentisi

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, Merkez Bankası'nın bu sene ocakta 75 baz puan, şubatta 50 puan daha indirime giderek politika faizini yüzde 10,75'e çektiğini hatırlatarak, "Bu sene ortalama konut kredi faiz oranı şu an için yüzde 0,98, bunun daha da düşeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık 200 bin daha fazla banka kredili konut satışı gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Taş, yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin konut kredilerine ve konut satışlarına etkisini değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın ocakta olduğu gibi şubatta da faiz indirimine gitmesinin 2020 yılında gayrimenkul sektörüne büyük katkı sağlayacağını belirten Taş, faizlerde yaşanan her 0,50 baz puanlık konut kredi faizi indiriminin yaklaşık 200 bin konut satışını tetiklediğini kaydetti.

2020'de rekor beklentisi

Merkez Bankası'nın bu sene ocakta 75 baz puan, şubatta 50 puan daha indirime giderek politika faizini yüzde 10,75'e çektiğini hatırlatan Taş, "Bu sene ortalama konut kredi faiz oranı şu an için yüzde 0,98, bunun daha da düşeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık 200 bin daha fazla banka kredili konut satışı gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Taş, 2020 yılı için rekor beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Baktığımız zaman 2017'de faiz oranı ortalaması yüzde 1 iken 473 bin konut ipotekli satılmıştı, faiz oranı ortalaması yüzde 1,5 olan 2018'de 276 bin konut satıldığını görüyoruz. Yine 2009'da konut faiz oranı yüzde 1,3 iken 22 bin banka kredili konut satılmıştı. 2010'da konut kredi faiz oranları yüzde 0,9'a çekildi ve satılan banka kredili konut satış adedi yaklaşık 225 bin adet artışla 246 bini geçti.

Benzer bir eğilimi 2012-2013 yıllarında da görebiliyoruz. 2012'de ortalama konut kredi faiz oranı yüzde 1,3 iken 270 bin banka kredili ev satışı gerçekleşti, 2013'te ise konut kredi faiz oranları ilk kez yüzde 1'in altına düştü ve ortalama yüzde 0,80 olarak gerçekleşti. Satılan banka kredili konut adedi ise 460 bin oldu."

Kaynak: AA