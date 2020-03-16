2020-MEB-EKYS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) dün yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2020-MEB-EKYS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.
16.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:06
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) dün yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2020-MEB-EKYS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.
Kaynak: AA
Etiketler : milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?