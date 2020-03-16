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2020-MEB-EKYS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) dün yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2020-MEB-EKYS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.

16.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:06
2020-MEB-EKYS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) dün yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2020-MEB-EKYS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

Kaynak: AA

Etiketler : milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel

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