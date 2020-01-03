Haberler » Gündem » 2020 memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 2020 memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? 2020 memur ve emekli zam oranı! - Haberler

2020 memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 2020 memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? 2020 memur ve emekli zam oranı!

Enflasyonda 2019 rakamının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu. 2020 memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte 2020 memur ve emekli zam oranları!

03.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:38

ve emeklilerin açıklanmasını beklediği enflasyon rakamları belli oldu. Gelişme sonrası memur ve emeklilerin 2020 zam oranları da belli oldu. 2020 memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? 2020 memur ve emekli zam oranı! 2020 memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Açıklanan TÜFE'ye göre, Temmuz ayında yüzde 5 zam yapılan memur ve memur emeklileri Ocak ayında 1.5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve yüzde 1.5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam alacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise ikinci 6 ayda oluşan TÜFE oranı kadar, yani yüzde 6.5 oranında zam yapılacak. Bu emeklilere ayrıca enflasyon farkı verilmiyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

2020 memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 2020 memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? 2020 memur ve emekli zam oranı!

Aralık, Memur, Gündem, Ekonomi, Güncel


HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

11:13   Hababam Sınıfı Askerde konusu nedir? Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları ve Hababam Sınıfı Askerde özeti! - Haberler
11:13   Silikozis nedir? Silikozis hastalığı belirtileri neler? Silikozis tedavisi var mı? - Haberler
11:12   Şansımı Seveyim konusu nedir? Şansımı Seveyim oyuncuları ve Şansımı Seveyim özeti! - Haberler
11:11   Bir Baba Hindu konusu nedir? Bir Baba Hindu oyuncuları ve Bir Baba Hindu özeti! - Haberler
11:10   Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma oyuncuları ve Türk İşi Dondurma özeti! - Haberler
23:59   Günlük burç yorumları 3 Ocak 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.01.2020 12:04:17