2020 memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 2020 memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? 2020 memur ve emekli zam oranı!

Memur ve emeklilerin açıklanmasını beklediği enflasyon rakamları belli oldu. Gelişme sonrası memur ve emeklilerin 2020 zam oranları da belli oldu. 2020 memur ve emekli zam oranı ne kadar oldu? 2020 memur ve emekli zam oranı! 2020 memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Açıklanan TÜFE'ye göre, Temmuz ayında yüzde 5 zam yapılan memur ve memur emeklileri Ocak ayında 1.5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve yüzde 1.5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam alacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise ikinci 6 ayda oluşan TÜFE oranı kadar, yani yüzde 6.5 oranında zam yapılacak. Bu emeklilere ayrıca enflasyon farkı verilmiyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.