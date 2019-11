2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl ihracatçılara yaklaşık 3 milyar 754 milyon TL destek vermeyi öngördüklerini söyledi.

Bakan Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı. Pekcan, komisyona son ekonomik veriler hakkında bilgi vererek, "Yılın ilk 10 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin ilk 10 ayına göre yüzde 2,09 artışla 148 milyar 842 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İlk 10 aydaki ithalatımız ise geçen seneye göre yüzde 13,16 gibi önemli bir düşüş göstererek 172 milyar 70 milyon dolar seviyesinde kalmıştır. Geçen sene yılın ilk 10 ayında 52 milyar 347 milyon dolar olan dış ticaret açığımız, 23 milyar 229 milyon dolara gerilemiştir. Bir diğer ifadeyle ilk 10 ayda dış ticaret dengemize 29 milyar 118 milyon dolarlık pozitif bir katkı sağlanmıştır. Bu sayede ilk 10 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen seneye göre yüzde 73,6'dan yüzde 86,5 seviyesine yükselmiştir. 2019 yılının ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı 9,7 puan olmuştur. Ülkemiz ise ilk 8 ayda ihracatında yüzde 2,9'luk artış sağladı" ifadelerini kullandı.

İHRACATÇIYA DESTEK

Pekcan şöyle konuştu:

"İhracata ilk hazırlıktan pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve dış pazarda tutunup markalaşmaya kadar firmalarımızın yetkinlik düzeyine göre farklılaşan özel destek mekanizmalarımız mevcuttur. Bütçemiz içinde en büyük kalemi oluşturan ihracatta devlet destekleri bağlamında bu yıl ihracatçılarımıza yaklaşık 3 milyar 754 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz."

İhracatta devlet desteklerini 'kolaydestek.gov.tr' web portalı üzerinden tanıttıklarını söyleyen Pekcan, "Adından da anlaşılacağı üzere bu portalımızı animasyonlarla ve diğer etkili görsellerle son derece kullanıcı dostu bir biçimde oluşturduk. Desteklerimizi bürokratik ve zorlaştırıcı bir tarzda değil; kolaylaştırıcı ve özendirici bir biçimde ihracatçımıza sunuyoruz. Bu noktada bugüne kadar oldukça güzel geri bildirimler almış bulunmaktayız. Akıllı İhracat Platformu olarak adlandırdığımız projemizde ise ihracatçılarımız ürettikleri ve ihraç etmek istedikleri ürün ile ilgili belli bir ülkedeki yasal altyapıdan pazar ve tüketici özelliklerine kadar geniş bir içeriğe tek elden erişecekler. Bunun da ötesinde Akıllı İhracat Robotu gibi yapay zekaya dayalı modüller sayesinde firmalarımız kendilerine özel, firma bazında, ürünü en çok ithal eden ülkelerdeki vergi oranları ve talep koşullarına ilişkin ticari öneriler temin edebilecekler. 2 fazdan oluşan projenin ilk fazı 2020 ilk 6 ay, ikinci fazı 2020 sonu itibarıyla tamamlanacaktır. Firmalara 7/24 destek verebilecek bir 'chatbot', alıcı ve satıcı bilgileri, diğer ülke gümrük vergileri ve uygulamalarına dair bilgiler, düzenli eğitimlerin gerçekleştirileceği eğitim modülü, dış ticarete yeni başlayan firmalara gümrük işlemleri ve mevzuatın anlatıldığı bölüm ve dış ticarete ilişkin güncel haberlerin sunulduğu haber alanı da bu platformun içinde yer alacak" şeklinde konuştu.

"TÜRK EXİMBANK OCAK-EKİM DÖNEMİ İTİBARIYLA 36,3 MİLYAR DOLARLIK DESTEK SUNMUŞTUR"

İhracatçılara finansman konusunda destek verdiklerini ifade eden Pekcan, "Türk Eximbank Eylül 2019 itibarıyla bankacılık sektörü tarafından verilen ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına sağlamış, 2019 Ocak-Ekim dönemi itibarıyla toplam 36,3 milyar dolarlık destek sunmuştur. 2019 yılı sonu itibarıyla toplam finansman desteği önceki yıla göre yüzde 10 oranında artarak 48,4 milyar dolara ulaşacaktır. Böylelikle her 100 dolarlık ihracatın 27 doları Eximbank tarafından finanse edilmiş olacaktır" diye konuştu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ

Gümrük Birliği konusunda Pekcan, "Avrupa Birliği ile 1996 yılından bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi noktasında bir gündemimiz var. Halihazırda Gümrük Birliği kapsamına girmeyen hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarımsal faaliyetler gibi yeni alanlarda karşılıklı pazar açılımları sağlanmasını hedefliyoruz. Avrupa Komisyonu'nda da Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik somut bir irade mevcuttur. Nitekim, AB tarafından 14 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan ve AB'nin ticaret anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin raporda Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin AB ticaret gündeminin önemli bir önceliği olmaya devam ettiği vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.

BREXİT

Brexit konusunda Türkiye açısından belirsizlik doğduğunu hatırlatan Pekcan, "İngiltere halihazırda ikinci büyük ihracat pazarımızdır. Başta otomotiv sektörümüz olmak üzere pek çok sektörümüz açısından İngiltere ile tercihli bir ticaret rejiminin devamı önem arz etmektedir. Brexit sürecinin başından beri İngiltere ile yoğun istişarelerimiz olumlu biçimde sürmektedir. Bu çerçevede bir çalışma grubu oluşturulmuş ve 6 farklı teknik toplantı gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

ABD İLE TİCARETTE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefine ilişkin olarak muhataplarıyla görüştüğünü belirten Pekcan, "Amerika Birleşik Devletleri ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefimiz söz konusudur. Her koşulda Sayın Ross ile iletişimimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı sektör bazında derinleştirerek devam ediyoruz. İletişimimiz her aşamada devam etti, ediyor" diye konuştu.

AKILLI İHRACAT PLATFORMU

Akıllı İhracat Platformu olarak adlandırılan proje hakkında bilgi veren Pekcan, "İhracatçılarımız ürettikleri ve ihraç etmek istedikleri ürünle ilgili belli bir ülkedeki yasal altyapıdan pazar ve tüketici özelliklerine kadar geniş bir içeriğe tek elden erişecekler. Bunun da ötesinde Akıllı İhracat Robotu gibi yapay zekaya dayalı modüller sayesinde firmalarımız kendilerine özel, firma bazında ürünü en çok ithal eden ülkelerdeki vergi oranları ve talep koşullarına ilişkin ticari öneriler temin edebilecekler. 2 fazdan oluşan projenin ilk fazı 2020 ilk 6 ay, ikinci fazı 2020 sonu itibarıyla tamamlanacaktır" dedi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Pekcan, "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdik. Uyuşturucuyla mücadeledeki etkinliği artırmak adına Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve taşrada 32 adet narkotim birimi kurduk. İnsan sağlığına büyük tehdit oluşturan sigara kaçakçılığında yakalamalarımız 31 Ekim itibarıyla 9,2 milyon pakete ulaştı. Kaçak sigara kullanım oranını tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 1.2'ye düşürdük. Ayrıca son yıllarda kamuoyunda sigaradan daha az zararlı olduğu yönünde yanlış bir algı bulunan, elektronik sigara kaçakçılığı ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Kaçakçılık ve yolcu beraberi olmak üzere toplamda 123 bin 418 adet elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi. Bunun yanı sıra 47,8 ton tütün, 93,5 milyon adet makaron, 11,6 milyon adet sigara kağıdı ve 12 bin 163 adet sigara bandrolü yakaladık. Yine aynı dönemde yaklaşık 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt tespit ettik. 31 Ekim itibarıyla toplam 4 bin 378 olayda yaklaşık 2 milyar 157 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan/İHA)

