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2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. 2008 reformu tam kendi seviyesine ulaştığı zaman gerçekleşecek yaş" dedi.

19.11.2019 22:35 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:352020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. 2008 reformu tam kendi seviyesine ulaştığı zaman gerçekleşecek yaş" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili soruya Selçuk, "Benim elimde on küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesi işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 48. 65 yaşını bekleyecek değiller. Bunlar kademeli olarak emekli olacaklar. Emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. 2008 reformu tam kendi seviyesine ulaştığı zaman gerçekleşecek yaş. 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalı için 2048'de sağlanacak. 2048 yılına kadar bütün emekliler kademeli olarak belli yaş aralıklarında emekli oluyorlar. Şu anda 52,7 ortalama emeklilik yaşımız var. EYT olan kesimin yaklaşık yarısı şu anda 657 kapsamında" dedi.
Makam arabasına yönelik soruya Selçuk, "Makam arabası mevcutta olduğu için kullanmaya devam ettim. 12 milyon diye bir şey yok. Devlet malzeme ofisi aracılığıyla temin ediliyor. KDV hariç 1,2 milyon TL" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Niğde'de 500 kişinin 65 yaş üstü aylığının kesilmesine ilişkin soruya, "Elimizdeki verilere göre 2016 yılında yaşlı aylığı alan kişi sayısı 620 bin iken, 2019'da 795 bin. Kesilmenin sebebi yüzde 34 ölüm, yüzde 18 muhtaçlık durumunun ortadan kalkması, yüzde 15'i sosyal güvencisinin olduğu tespiti, yüzde 9 rapor süresi dolduğu halde yenilenmemesi, yüzde 7 kendi feragat etmesi, yüzde 17'si 18 yaş dolumu, adres değişikliği gibi sebepler" şeklinde konuştu.
Düzenli sosyal yardımlardan olan elektrik desteği verdiklerini aktaran Selçuk, aylık 150 kilowatt saate kadar destek verdiklerini ve bir milyon haneye yaklaşık 400 milyon kaynak aktardıklarını söyledi.
(İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel

Kaynak: İHA

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