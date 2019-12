2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, tank palet fabrikası ile ilgili, "Ne bir peşkeş söz konusudur ne de bu anlama gelebilecek bir durum söz konusudur kesinlikle. Para sağlıyor firma ve Altay tankının üretimi için yapılıyor, başka bir şey için değil. Altay tankına da ihtiyacımız var, Altay tankına da ihtiyacımız var" dedi.TBMM Genel Kurulunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurulda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak yürütmenin başı olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla siz Cumhurbaşkanlığına yasama organından herhangi bir tanesine vekalet veremezsiniz, o zaman birbirine karışmış olur. Bu kadar basit bir mantık hatasının yapılmasına gerçekten şaşırdığımı, üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Biraz önce aslında Naci Bey söyledi ama ben de vurgulamak istiyorum. Kolay olan Trump'a o mektubu elçilik kanalıyla ya da postayla ya da başka bir şekilde göndermektir. Esas olan yüzüne, gözlerinin içine baka baka onu kabul etmediğinizi göstererek önüne koymaktır" ifadelerini kullandı."FETÖ borsası"na ilişkin olarak Canikli, "Benim anladığım şu; Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde FETÖ borsasıyla ilgili bazı bilgiler var yani yine, kendi ifadesinden yola çıkarak söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatları üzerinden FETÖ borsası kurulduğu ve burada birtakım işlemler yapıldığı şeklinde elinizde bilgiler, belgeler var, öyle anladım ben. Peki Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiniz mi bunları? Ben merak ediyorum. Yani böyle bir şey varsa, birinin suç işlediğini öğrenmişseniz, birinin kanunlara aykırı bir şekilde davrandığını öğrenmişseniz eğer ne yaparsınız?" şeklinde konuştu.Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Canikli, "Sadece emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili insanlar, 8 Eylül 1999'a kadar prim ödeme sürelerini doldurduktan sonra yaş sınırı aranmaksızın emekli olabiliyorlardı. Ne zamana kadar? 8 Eylül 1999'a kadar. Bu tarihte 4447 sayılı Kanun çıktı ve prim ödeme gün sayısını doldurmalarına rağmen belli bir yaşa kadar emekli olamama durumu ortaya çıktı. Ne zaman çıktı bu kanun? Rahmetli Sayın Bülent Ecevit döneminde. Bu kanunu kim olgunlaştırdı, kim hazırladı bu kanunu? Sayın Kılıçdaroğlu, açıklamalarınızda var; sizin SSK Genel Müdürü olduğunuz dönem Sayın Kılıçdaroğlu. 8 Eylül 1999'da kanun çıktı ama onunla ilgili. Bir kanun hazırlanırken onu kim hazırlar? Biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi, ilgili bürokratlar hazırlar" diye konuştu.Tank palet fabrikasının Altay tankının üretimi için tahsis edildiğini kaydeden Canikli, "Yani ne mülkiyet devri söz konusudur ne de başka bir şey. Ücreti mukabilinde, bedeli mukabilinde. Rakamı da biliyorum ama burada açıklamam doğru olmaz, rakamı da biliyorum. Askeri bir bilgi olduğu için açıklamam. Fabrikanın kullanılması halinde saat başı ödenmesi gereken ücreti de biliyorum ve dünya standartlarının da bir hayli üzerinde. Ne bir peşkeş söz konusudur ne de bu anlama gelebilecek bir durum söz konusudur kesinlikle. Para sağlıyor firma ve Altay tankının üretimi için yapılıyor, başka bir şey için değil. Altay tankına da ihtiyacımız var" dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ise, TL'ye olan güvenin aşınmadığını belirterek, "Aksine TL varlıklar her geçen gün yerini sağlamlaştırmıştır. Jeopolitik risklerin ülkemiz ekonomisini etkilediği bir diğer kanal da petrol fiyatlarıdır. Nitekim küresel jeopolitik riskler dünyanın dört bir yanında sürmektedir. Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere dış müdahalelerle ülkeler devrilmeye çalışılmaktadır. Bu durum başta petrol fiyatları olmak üzere küresel ekonominin dalgalı bir seyir izlemesine neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.Elvan şunları kaydetti:"2019 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 0,9 oranında büyüyerek 3 çeyrek sonra yeniden büyüme patikasına girmiştir. Büyüme verileri göstermektedir ki sanayi sektöründe üçüncü çeyrekte önemli bir toparlanma görülmektedir. Üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 oranında büyüyen sanayi sektörünü tarım sektörü de destekleyici mahiyette takip etmiş ve yüzde 3,6 oranında büyüme kaydetmiştir. Hizmetler sektöründe inşaat dışı tüm alanlarda kaydedilen olumlu gelişmeler de göstermektedir ki ekonomik canlanma sürmektedir. Harcamalar yönüyle değerlendirildiğinde ise ekonomik aktivitedeki canlılık görülebilmektedir."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı konuşmada, Trump'ın mektubuna ilişkin, "Sizin ağırınıza gitti mi, gitmedi mi bilmiyorum ama bir vatandaş olarak benim ağırıma gitti. Trump'ın yazdığı mektup asla kabul edilemez, asla kabul edilemez. Bu millete hakaret etmeye kimsenin hakkı hukuku ve yetkisi yoktur. O mektup geldiği gün ya büyükelçinin eline verilip gönderilecekti veya Washington'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi davet edilip 'Al kardeşim bu mektubu, götür, aynı yollarla iade et' diyecekti. Ne demek ya 'Cebime koyacağım, götürüp orada iade edeceğim' ve bir şey söylemeyeceksiniz" şeklinde konuştu.15 Temmuz gecesi parlamentonun 'gazilik' unvanına uygun bir not düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Bombalar yağarken, kurşunlar yağarken parlamento kapanmadı. Bir sürü insan içeri alındı. O karmaşa içinde haksızlık, hukuksuzluk olabilir ama bir şey var. Daha sonra bir FETÖ borsası kuruldu arkadaşlar. Nerede kuruluyor FETÖ borsası? Hukuk içinde kuruluyor; avukat, hakim, iş adamı, bunlarla kuruluyor. Bunu ben söylemedim, biz bunu duyuyorduk ama elde veri olmadığı için bir şey söyleyemiyorduk. Peki 'FETÖ borsası' ne demek arkadaşlar? Para veriyorsunuz, adamın gücü ve önemine göre para veriyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar sorunu olduğunu belirterek, "Prim ödeme gün sayısı dolup yaşa takılanlar çalışamazlar, iş bulsalar da çalışamazlar. Niçin? Çünkü sizin yaptığınız sözde reforma göre daha fazla çalışıp daha fazla prim ödediklerinde emeklilik yaşı dolduğunda daha az maaş alacaklar, daha az aylık alacaklar, bunun farkında mısınız? Daha fazla çalışıp daha fazla prim ödüyorsunuz ama emekliliğe geldiğinizde daha az emekli aylığı alıyorsunuz, bunlar onun için isyan ediyorlar. Bu, aile sigortasıyla çözülür. Aile sigortasını belki çoğunuz duymadınız ama bu parlamento aile sigortasını ne zaman kabul etti biliyor musunuz? 1974 yılında. Hiçbir ailenin aç kalmaması için. Yani aile sigortası ne demek biliyor musunuz? Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin fakirliğini fukaralığını teşhir etmeyeceksiniz" dedi.Tank palet fabrikasının ilk ihalesinin iptal edildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bir tank palet fabrikası başka bir firmaya ihalesiz hangi kanuna göre verilir? Ben bunu soruyorum, başka bir şey sormuyorum" diye konuştu.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan NATO toplantısında hükümetin gündeminin Kürtler olduğunu söylerken, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de 2020 bütçesini eleştirdi. Temelli şöyle konuştu:"Öncelikle bir Meclisi var eden en temel işleve sahip çıkmalıyız. Bu, bütçe yapma hakkıdır. Bu olmaksızın topluma karşı sorumluluğumuzun tanımı olan temsiliyetten bahsetmek mümkün değildir. Meclis, bu haktan ve sorumluluktan vazgeçemez. Barış, toplumsal barış, siyasi barış ve iktisadi barış öncelikle Meclis hukukuna, bütçe hukukuna özenle sahip çıkarak var edilebilir. Savaşa, yoksulluğa, şiddete karşı hep birlikte karşı çıkmalıyız. Bu çatı altında seçilmişlerin önünde duran en büyük sorumluluk ve ödev budur. Unutmayın, savaşa, yoksulluğa, şiddete karşı toplumu savunmak gerekir. Barış ve toplumsal barış için 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine yeniden sahip çıkmalıyız. Yurtta, bölgede, cihanda barış için tezkereci anlayıştan hep birlikte kurtulmalıyız." - ANKARA