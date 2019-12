2020 merkezi yönetim bütçe görüşmeleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece son iki yılda devreye giren kurulu gücün yüzde 73'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur. Ayrıca, 2019 yılı ilk on ayında bir rekor olarak yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı yüzde 64 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve bağılı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslar arası Çalışma Konferansı çerçevesinde hazırlıkları tamamlanan 190 sayılı ILO sözleşmesi ile 206 sayılı tavsiye kararı ILO Genel Kurulu'nda 21 Haziran 2019 tarihinde yapılan oylamada kabul edildiğini söyleyerek, "Her iki standartta işyerinde şiddet ve taciz önlemek için karşılıklı saygı ve insan onurunun önemine farkında olmayı odağına koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Ülkemiz BM normlarına göre, 2002 yılında orta insani gelişme, 2019 yılında ise yüksek insani gelişme seviyesinde yer almaktaydı. Üç gün önce 9 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan UNDP insani gelişme raporunda ülkemiz ilk defa çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldı. Sosyal yardım programlarımızı sosyal adalet çerçevesinde ve hiçbir ayrım gözetmeksizin objektif yararlanma kriterleri çerçevesinde sürdürüyoruz. 2002 yılında 1.3 milyar olan sosyal yardım bütçemiz, 2018 yılında 43 milyar seviyesine çıkarttık ve geliştirdiğimiz sosyal, kapsayıcı programları ile 2018 yılında 3.5 milyon ihtiyaç sahibi ailemize ulaştık. Sosyal yardımların ayrılan kaynakların yüzde 86'sı hak temelli düzenli yardımlardır."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, elektrik enerjisi arz güvenliğinde ilerleme sağlanırken, elektrik üretim kapasitesinin çeşitlendirilmesine azami gayret gösterildiğini söyleyerek, "Bu sayede, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payında ciddi bir artış sağlanmıştır. Sadece son iki yılda devreye giren kurulu gücün yüzde 73'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur. Ayrıca, 2019 yılı ilk on ayında bir rekor olarak yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı yüzde 64 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin, enerji ve tabii kaynaklar alanında kendi kendine yetebilmesi amacıyla yerli ve teknolojik kapasiteye sahip olunması oldukça önemlidir. Özellikle yenilenebilir enerji alanında teknoloji geliştirme yatırımları Türkiye'nin, küresel anlamda sürdürülebilirliğe daha fazla katkı sunmasını ve bir teknoloji üssüne dönüşmesini sağlayacaktır" dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modelini hayata geçirdiklerini belirten Dönmez, "Böylece, teknoloji transferi sağlanarak yenilenebilir enerji alanında yeni ve yerli teknolojiler ülkemize kazandırılarak bu hususta Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir. Daha önce biner MW olarak gerçekleştirilen Güneş ve Rüzgar YEKA'larına ek olarak bin MW'lık YEKA RES-2 için, 30 Mayıs 2019 tarihinde yerli ve yabancı firmaların büyük ilgi gösterdiği yarışma gerçekleştirilmiştir. YEKA çalışmaları kapsamında üzerinde çalıştığımız farklı bir model ile güneş potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerde Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis yöntemiyle küçük ölçekli 'mini YEKA' uygulaması hayata geçirilecektir. İlk Mini YEKA yarışma ilanının 2019 sonuna kadar yapılması ve yarışmalarının 2020 ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

NÜKLEER ENERJİ

Dünyada elektrik enerjisinin yüzde 11'inin nükleer enerjiden sağlandığını aktaran Bakan Dönmez, "Ülkemiz enerji talebinin karşılanmasında kaynak çeşitliliğinin arttırılması için önemli alternatiflerden biri de sıfır emisyonlu güç santralleri olup, bu doğrultuda Akkuyu Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesinin 2023 yılında devreye girmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca, nükleer santrallerdeki üst düzey teknoloji ve know-how transferiyle bu alandaki yerli teknoloji ve üretim kapasitemizin arttırılması çalışmalarımızın yanı sıra kalifiye insan kaynağının yetişmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında eğitime yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerden 88 tanesi mezun olarak yurda dönmüş ve ilgili şirkette görevlerine başlamıştır" ifadelerini kullandı.

