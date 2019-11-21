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2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tank Palet Fabrikası'na ilişkin eleştirilere yönelik, "Fabrikanın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığında kalmak üzere işletmesinin ASFAT'a devredilmesine karar verilmiştir.

21.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:452020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tank Palet Fabrikası'na ilişkin eleştirilere yönelik, "Fabrikanın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığında kalmak üzere işletmesinin ASFAT'a devredilmesine karar verilmiştir. Fabrika ile ilgili her türlü denetim yetkisi Bakanlığımıza aittir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Akar, Tank Palet Fabrikası'nın yetki devrine yönelik olarak, "İhaleyi BMC kazandı. Elimizde tank yapmaya en müsait fabrika Tank Palet Fabrikası. Tankın bir an önce üretilmesi lazım. 250 adet tankın seri üretim aşamasında fabrikanın işletme hakkının BMC'ye devri gündem geldi. Amaç, Altay tankını en hızlı şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kazandırılmasıdır. 20 Aralık 2018 tarihinde özelleştirme kapsamına alındı. Fabrikanın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığında kalmak üzere işletmesinin ASFAT'a devredilmesine karar verilmiştir. Fabrika ile ilgili her türlü denetim yetkisi Bakanlığımıza aittir. Tankı yapabilmek için bazı riskleri kullanmamız lazım. Özel sektör kabiliyetinden yararlanmamız lazım. Sadece TSK olarak yapmaya kalksak ciddi zaman kaybederiz. Ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılması işletme veriminin arttırılması doğrultusunda tamamen MSB kontrolünde yatırım yapılması amaçlamıştır. Milli Savunma Bakanlığına herhangi bir ek yük getirmeden BMC fabrikayı çağın gereklerine göre modernize edecek" diye konuştu.
Suriye Milli Ordusuna yönelik olarak Akar, "El Kaideci olmaları söz konusu değil. Bunların amacı ülkesini bir şekilde kurtarmak. Kendi ülkesi için savaşmaya çalışan bir gruptan bahsediyoruz. Vatanına milletine bağlı ülkesi için çalışan insanlar. Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu arkadaşlara ödeme yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bedelli konusundaki soruya Akar, "231 bin 921 yükümlü silah altında bulunmaktadır. Askerliğin 6 aya düşürülmesi ile ilgili herhangi bir zafiyet söz konusu değildir. 20 bin 725 hükümlü müracaat etti. 688 milyon civarında bir bedel tahsil edildi. 31 Aralık 2019'a kadar müracaatlar alınmaya devam edilecek" şeklinde konuştu.
S400 füze bataryalarına ilişkin Bakan Akar, "İki bataryanın kuruluş ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Şakamız yok" diye konuştu.
F35 uçaklarının teslimine ilişkin soruya Akar, "Biz ortağız. Normal F35 projesi neyse sürdürün, diyoruz. Beş F35'ten dördü fiilen teslim edildi, biri hangarda" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Hulusi Akar, Güncel

Kaynak: İHA

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